Zinho é o embaixador do CifraBet

Craque nas quatro linhas, como treinador e comentarista esportivo, o tetracampeão mundial é o nome forte da plataforma de apostas

Quem gosta de futebol e não sabe quem é Zinho, precisa se aprofundar mais na história do esporte mais popular do mundo. Cria do Flamengo com vários títulos nacionais pelo rubro-negro, craque da Seleção Brasileira por nove anos, tetracampeão mundial. Além de ter passado por outros clubes e também desempenhado a função de treinador, hoje, Zinho é comentarista esportivo. Respeitado no seu posto, o eterno meio campista entende de futebol como se fosse sua faculdade. E é, basta olhar seu currículo nas quatro linhas.

Nova plataforma no mercado de apostas esportivas, a Cifrabet foi em busca de uma imagem que passasse, além de conhecimento, confiança e simpatia com o meio futebolístico. E encontrou. Zinho, que já está no Catar para acompanhar de perto a Copa do Mundo 2022, é o embaixador da Cifrabet.

“Nós brasileiros queremos opinar no nosso clube de coração e na nossa seleção. A gente quer que o treinador escale o atleta X ou o jogador Y e coloque em campo o esquema tático tal”, brinca Zinho, sem deixar de falar uma grande verdade. “A Cifrabet chegou para dar esse poder a todos que são amantes do futebol”, anuncia.

Baseada em uma megaestrutura para dar suporte ao público, não só no período dos jogos da Copa, a Cifrabet tem como objetivo a rapidez no retorno aos clientes. E, especialmente, durante os jogos que vão parar o mundo, o atendimento será full time.

São 31 anos de atuação no futebol, seja como o grande meia que vimos em campo ou como treinador. Comentarista de um dos maiores canais esportivos, a ESPN Brasil, Zinho conta que o fato de ser criterioso foi determinante para ser o embaixador do Cifrabet. “Procuro conhecer se é uma empresa séria. Por onde passei, pude contribuir, não tenho nada que tire minha credibilidade. Onde estive, fui campeão, e tenho certeza que vai ser assim também com a CifraBet”, decreta. “*Confesso que já vinha recebendo várias propostas de outras casas, mas a CifraBet me apresentou um projeto de muita credibilidade e compromisso com os clientes”.

Direto do Catar, o comentarista esportivo fez uma análise especial do que o mundo pode esperar nos próximos 30 dias de futebol. “Essa Copa está com uma qualidade técnica individual muito grande, os atletas da Europa pela primeira vez chegam à uma Copa do Mundo no auge de sua forma física, por ser em meio da temporada”, ressalta.

"O Brasil tem um caminho no chaveamento difícil, mas creio que será um dos finalistas". Caso isso aconteça, Zinho acredita que o adversário seja a Inglaterra, a Argentina ou a França".