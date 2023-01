Zeca Pagodinho inaugura bar e batiza palco com nome de Serginho Groisman

Apesar de ser um famoso botafoguense, a unidade do bar fica dentro do estádio do Corinthians

Na última segunda-feira (16), Zeca Pagodinho inaugurou uma unidade do bar que leva seu nome dentro da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, que fica localizado em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. O espaço dá visão para o campo e funcionará como um camarote.

Zeca Pagodinho inaugurou um bar e batizou o palco do local com nome de Serginho Groisman. Créditos: Twitter

O Bar do Zeca Pagodinho conta com cinco unidades, a de São Paulo é a primeira situada fora do estado do Rio de Janeiro. O sambista passou a maior parte do tempo na área VIP do bar, chegou a cantar duas músicas, distribuiu muitos sorrisos, mas não discursou.

A unidade do bar que leva o nome do sambista fica localizada estádio do Corinthians. Créditos: Instagram

A inauguração não foi aberta ao público e contou apenas com convidados, entre eles músicos, atletas e personalidades do entretenimento. Uma presença especial se destacou na noite, Serginho Groisman, que ficou surpreso ao saber que palco do bar leva o seu nome. A homenagem provavelmente é uma retribuição, já que o acesso ao palco de seu programa na Globo, o Altas Horas, foi batizado pelo cantor como Ladeira Zeca Pagodinho.