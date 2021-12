Zeca Carmargo estreia quiz show do universo pop em janeiro na Band

O lançamento do programa está previsto para acontecer no mesmo dia do programa do Faustão

Grandes novidades estão sendo planejadas para o início do ano no Grupo Bandeirantes, com várias mudanças na programação e grandes estreias da televisão brasileira. Uma delas é o programa de Zeca Carmago, que vai finalmente ter o próprio espaço na Band, com um programa diário que promete ser líder de audiência.

A estreia de Zeca na Band será no mesmo dia do lançamento do programa do Faustão



Assim como o programa de Faustão, o de Zeca está programado para estrear no dia 17 de janeiro de 2022. O programa do ex-apresentador do Fantástico, será o ‘1001 Perguntas’, com o foco no universo pop. Logo depois, será o lançamento de ‘Faustão na Band’.

O apresentador já falou sobre o universo pop em um podcast e até já promoveu uma batalha de bandas na Band



O programa de Zeca será um quiz show diário e cada edição terá pelo menos uma hora na grade noturna da programação da Band. O horário deve permanecer o mesmo até março ou abril, quando está previsto o início de uma nova temporada de MasterChef Brasil, que também irá ao ar de segunda a sexta-feira.

Zeca já apresentou grandes programas, como Fantástico, Vídeo Show, Som Brasil, No Limite, MTV no Ar e muito mais



Com uma grade cheia de programação, a Band vai precisar deixar de lado o ‘Band Notícias’, exibido atualmente às 22h. Outra mudança será um novo programa de notícias na hora do almoço sob o comando de Adriana Araújo.