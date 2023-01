Zeca Camargo estreia programa na tela da Band nesta sexta-feira (6)

“Papo com Sabor” vai ao ar semanalmente, às 23h, após a novela “Valor da Vida”

O apresentador e jornalista, Zeca Camargo, estreia nesta sexta-feira (6), o programa “Papo com Sabor” na tela da Band. A nova atração busca reunir o melhor do canal Sabor & Arte em episódios semanais com um menu de degustação com muita cultura, viagens, curiosidades, entrevistas, comidas, drinques e histórias de dar água na boca.

“Papo com Sabor” reúne cultura, viagens e entrevistas (Foto: Renato Pizzutto/Band)



Conforme os responsáveis, a primeira temporada conta com 17 episódios e fica no ar até abril em horário nobre. Trechos de produções originais do Sabor & Arte – como Lá no Mercadão, Rolê de Chef, Cozinha Bruta, Sítio Rueda, Direto da Brasa, Na Cozinha com Helô e Le Cordon Bleu – ganham edições customizadas. “Papo com Sabor é exatamente isso: uma conversa deliciosa onde a gente visita algumas das melhores reportagens e receitas do Sabor & Arte. É um assunto que eu adoro e por isso acho que posso falar com propriedade. Escolhemos o material pensando não só em ajudar as pessoas a fazerem as iguarias, como também para aproveitar as histórias que têm por trás delas. E acabou ficando tudo muito delicioso, apresentado informalmente da minha casa que, aliás, é um espaço onde eu adoro cozinhar”, destaca o apresentador.

Zeca Camargo é jornalista e apresentador (Foto: Reprodução)



O programa de estreia recebe o ex-participante do MasterChef 2020 Renato Bueno comanda o Origens do Sabor e faz uma visita a uma vinícola em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, uma das mais tradicionais do Brasil. Já Cecília Padilha, integrante da primeira temporada do talent show em 2014, dá um pulinho no Norte da Espanha, perto da França, para desvendar como é a produção de caviar à frente do programa Experimente. Tem ainda Pedro de Artagão em um percurso boêmio, cheio de pérolas, na zona norte carioca, com o Rio de Barriga Cheia.

O programa irá ao ar semanalmente, às 23h, na tela da Band (Foto: Reprodução)



O público conhecerá ainda De Onde Vem, com Paula Varejão; Cozinha do Cerrado, do chef Diego Badra, entre outros. “Até eu acabei me surpreendendo na hora da seleção. Muita gente que ainda não tinha passado pelo canal Sabor & Arte vai descobrir a riqueza e as delícias do que é feito por lá, e muita gente que já conhece vai poder aproveitar a programação também na Band, que já tem um espaço de gastronomia muito importante”, avalia Zeca.

A atração também é exibida no canal Sabor & Arte, da Newco Pay TV, programadora do Grupo Bandeirantes, aos domingos, às 20h30 (Foto: Divulgação/Sabor & Arte)



A cada edição será apresentado um conteúdo repaginado, no qual o anfitrião valoriza os detalhes, da simplicidade à sofisticação, da origem do ingrediente ao resultado final. “Mergulho em algumas curiosidades, sobretudo quando um dos apresentadores vai a fundo para mostrar a base de um alimento ou de um prato. Um dos meus momentos favoritos é quando o Pedro de Artagão explora os bairros fluminenses. É impressionante como este chef, que construiu uma reputação nacional e internacional, fica à vontade mostrando as comidas de botequim da cena carioca”, adianta o apresentador.



O programa será exibido, semanalmente, às 23h, na Band, além de ser exibido no canal Sabor & Arte, da Newco Pay TV, programadora do Grupo Bandeirantes, aos domingos, às 20h30.