Zé Ottavio ultrapassa oito milhões de visualizações no YouTube

Novas canções “Chifre ou a Parcela” e “Te Esqueci Valendo” ganham destaque no YT e elevam os números do artista no meio digital

Apresentando as canções do seu primeiro DVD, o jovem cantor Zé Ottavio segue conquistando uma verdadeira legião de fãs no YouTube e nas plataformas digitais. Com o lançamento das novas músicas “Chifre ou a Parcela” e “Te Esqueci Valendo” no mês de outubro, o jovem artista tocantinense acaba de bater a marca de 1,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ultrapassar oito milhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube.

Prestes a bater 2,5 milhões de views, “Chifre ou a Parcela” traz a participação especial de Tierry e abriu a divulgação do DVD de Zé Ottavio, que conta com um repertório totalmente inédito. Já “Te Esqueci Valendo” é um feat com Tarsício do Acordeon e em menos de duas semanas já ultrapassa 2,3 milhões de acessos no YT, além de estar entre as 20 músicas em alta da plataforma. No Spotify, a faixa está no TOP 200 Brasil com mais de 1,4 milhões de streams.

“Quero agradecer a Deus por essa repercussão maravilhosa! Continuem espalhando para os amigos e curtindo. Vamos pra cima, porque essas são apenas as duas primeiras faixas liberadas do novo DVD e tem muitas outras chegando pra vocês! Chama!”, comenta Zé Ottavio que está retomando sua agenda de shows presencias. Neste mês de novembro, ele desembarca no Tocantins (seu estado natal) para apresentações nas cidades de Porto Nacional e Gurupi.