Zé Delivery lança cerveja exclusiva com verba revertida a pessoas vulneráveis pelas chuvas

Arrecadações serão destinadas a CUFA para as comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade por conta das fortes chuvas no país

O “Zé Delivery”, serviço de entregas de bebidas, se uniu a CUFA (Central Única das Favelas) em prol das comunidades e aos castigados pelas fortes chuvas, que tem deixado milhares de pessoas desabrigadas no Nordeste, Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Então, o delivery criou a “Sempre Juntos”, cerveja que terá a renda de suas vendas destinada 100% a CUFA.

A cerveja, produzida pela Ambev, é puro malte, no estilo craft, com malte pilsen e malte carahell, com fermento único, casca de laranja e um dry-hopping de lúpulo brasileiro. O rótulo é uma edição limitada, disponível exclusivamente no app.

Preto Zeze, presidente da CUFA

“Para ajudar neste momento tão sensível do nosso país, trouxemos a Sempre Juntos que é leve e perfeita para agradar o paladar dos nossos consumidores, mas principalmente, para apoiar uma boa causa. E claro que atuando juntos potencializamos os resultados, por isso, convidamos a CUFA para estar conosco em mais esta jornada”, comenta Thais Azevedo, CMO do Zé Delivery.

Thais Azevedo, CMO do Zé Delivery.

E a parceria já foi feita anteriormente. A ‘Tabela Com Zé’ ajudou empreendedores que vivem do movimento dos torcedores do futebol nos estádios e estavam sem renda durante o isolamento social. “O nosso país ainda vive momentos extremamente difíceis.

Esperamos apoiar famílias de todo o país, principalmente nos estados da Bahia, Maranhão e Minas Gerais, onde tivemos recentemente situações de chuvas caóticas que prejudicaram centenas de famílias. É um momento muito delicado para milhares de brasileiros e precisamos nos unir para ajudar ao próximo”, adiciona Preto Zeze, presidente da CUFA.

‘Sempre Juntos’ está disponível nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte no aplicativo ou no site do Zé Delivery, enquanto durarem os estoques. Quem quiser ajudar, poderá doar o valor de R9 (+ frete) destinado à CUFA, no aplicativo do Zé, e receber a bebida em casa para experimentar.