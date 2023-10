Zé Augusto e Rafael conquistam Goiânia com gravação histórica do DVD ‘Playlist’

Músicos escolhem a Mega Produtora Audiovisual para eternizar suas novas canções, com Dudu Oliveira no comando da produção e prometem surpreender o público com 7 faixas inéditas e feats com João Bosco – da dupla com Gabriel e com a dupla Gregory e Matheus

Os fãs da música sertaneja têm um motivo extra para comemorar. A dupla sertaneja Zé Augusto e Rafael gravou o DVD ‘Playlist’, no dia 9 de outubro na Mega Produtora Audiovisual, em Goiânia. A dupla que é sucesso em Portugal, escolheu a cidade de Goiânia para ser o palco da gravação do tão aguardado DVD, e agora aposta no sucesso no Brasil.



Para isso, a escolha da Mega Produtora Audiovisual, conhecida por sua qualidade especialista em produção de vídeos foi fundamental. O local da gravação oferece infraestrutura de última geração e o resultado foi um espetáculo audiovisual único. Com escolhas estratégicas, a produção musical do DVD ficou por conta de Dudu Oliveira, um dos nomes mais importantes no cenário sertanejo, sendo um dos nomes por trás do sucesso de Zé Neto & Cristiano.

A noite foi cheia de surpresas e momentos marcantes. O DVD teve as partições especiais de João Bosco – da dupla João Bosco e Gabriel – na música “Tutti Frutti”, e da dupla Gregory e Matheus na música “Minha Ira”. Além do repertório cuidadosamente selecionado e convidados de peso, a gravação contou com a presença de Wesley Casimiro e Viny Ferreira, sócios da Skada Digital, uma das mais importantes agências de marketing do país, responsável pela dupla Jorge e Mateus, Simone Mendes, Claudia Leite, Alisson e Rômulo, entre outros artistas; e agora, trabalharão com a dupla Zé Augusto e Rafael.

O repertório do DVD “Playlist” conta com sete músicas que já estão marcando a carreira da dupla. Durante a gravação da música “Tutti Frutti”, o público formou um verdadeiro coral no refrão e garantiu o momento mais emocionante da noite. Com um repertório repleto de sucessos e uma apresentação contagiante, a dupla espera deixar uma marca inesquecível no público presente.

O lançamento oficial está previsto para novembro.