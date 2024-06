ZAMP®️ anuncia Paulo Camargo como novo CEO para liderar nova fase da companhia

A ZAMP®️, máster franqueada das marcas Burger King®️ e Popeyes®️ no Brasil, anunciou a contratação de Paulo Camargo como novo CEO da Companhia. Chegada de Camargo marca uma nova fase da companhia dentro do posicionamento de House of Brands.

Com mais de 30 anos de experiência em bens de consumo, varejo, franquias e serviços, Paulo Camargo, Paulo Camargo passa a ocupar o cargo a partir do dia 1º de julho. Ele traz em seu currículo passagens como CEO em empresas líderes de mercado, ele é reconhecido por seus sucessos em resultados financeiros, expansão, eficiência operacional, crescimento e liderança eficaz em inovação, construção e posicionamento de marcas.

Camargo visa implementar melhores práticas e insights para impulsionar continuamente a inovação e os processos



Na ZAMP®️, Camargo visa implementar melhores práticas e insights para impulsionar continuamente a inovação e os processos, mantendo a identidade única de cada marca, como a irreverência da BK®️. “Meu desafio é estabelecer uma base sólida para um crescimento sustentável, com infraestrutura de ponta para operar diversas frentes, utilizando recursos tecnológicos e excelência na gestão de pessoas. Pretendo aprender muito com os mais de 16 mil colaboradores da ZAMP®️. Estar próximo deles é crucial nesta nova fase que estamos construindo”, destaca o novo CEO da ZAMP®️.

Camargo foi recentemente CEO da Espaçolaser, contribuindo para o turnaround do negócio. Antes disso, liderou a Divisão Brasil da Arcos Dorados, implementando um modelo operacional eficiente e moderno. Ele também tem experiência internacional, incluindo sua atuação como CEO da Iron Mountain na Espanha e liderança na YUM Brands.