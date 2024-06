Zackia Daura cria peças decorativas são inspiradas em expressões populares

A artista plástica Zackia Daura lançou uma nova coleção de peças decorativas inspiradas em expressões populares. Denominado “Por Onde Anda Sua Cabeça” projeto ilustra as expressões Cabeça de Vento; Cabeça Fértil; Cabeça nas Nuvens; Cabeça de Minhoca; e De Cabeça Pra Baixo.

Cabeça nas Nuvens



Zackia diz que as peças foram modeladas em argila e, posteriormente, foram fundidas em bronze 85 utilizando a técnica de cera perdida, muito popular na Europa. A coleção “Por onde Anda sua cabeça” está exposta no ateliê da artista plástica em Três Marias (MG), na Rua Copacabana, 80. “A escolha dessas 5 expressões não foi por acaso. Cada uma delas é um convite a imersão para auxiliar no processo de autoconhecimento. Contemplar as peças leva o observador a uma investigação interna que certamente trará novas compreensões e insights sobre si mesmo, o outro e o mundo”, conta Zackia.

Cabeça de Minhoca Cabeça Pra Baixo

Crédito: Divulgação



As expressões retratadas foram: