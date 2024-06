Yup Star participa do evento itinerante: Rock 80 Festival

Nos próximos finais de semana, a Yup Star (@YupStarOficial) marca presença no evento itinerante “Rock 80 Festival – Edição Junina”, no Rio de Janeiro.

Nos dias 15 e 16 de junho acontece o “Arraial da Urca”, na Praça General Tibúrcio, e, nos dias 23 e 24, o “Arraial Tijuca”, na Praça Saens Penna. Em ambos os locais, a atração estará com um estande onde será possível comprar ingressos com descontos especiais.

Já nos dias 29 e 30, a festa acontece no Porto Maravilha com o “Arraial Roda Gigante”, tendo como pano de fundo a Yup Star. Primeira roda-gigante de grande porte do Brasil, é uma referência turística na cidade. Seus 88 metros de altura, proporciona uma vista incrível em cabines climatizadas e com capacidade para até oito pessoas aos seus visitantes. Oferece, ainda, loja de souvenires Star Shop, a lanchonete Star Café, com cardápio de comidas e bebidas, e uma série de espaços instagramáveis.

O “Rock 80 Festival – Edição Junina” contará com a venda de artesanato, chopp artesanal, gastronomia, além de apresentações de rock de artistas locais, das 11h às 22h. A entrada será a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

O projeto “Rock 80 Festival” foi criado para os amantes de rock dos anos 80, com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes em shows musicais.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal indoor e temático da América Latina, ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (Dona Lira, Opiano, Don Milo e Signature). Ainda, mantém o Museu do Festival de Cinema de Gramado e está investindo nas regiões de Foz do Iguaçu e Carneiros (PE), possuindo salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.