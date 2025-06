Ybera patrocina 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr

A Ybera, marca de cosméticos capilares, foi uma das patrocinadoras oficiais da 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na última terça-feira (10), no Mercado Pago Hall, centro de eventos da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Evento exclusivo para convidados e patrocinadores teve como objetivo arrecadar fundos para os projetos sociais do Instituto Projeto Neymar Jr

O evento, exclusivo para convidados e patrocinadores, teve como objetivo arrecadar fundos para os projetos sociais do Instituto Projeto Neymar Jr., voltados ao desenvolvimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A marca instalou um stand exclusivo para presentear os convidados com produtos da linha Ybera Fashion Gold, assinados pela embaixadora da marca, a cantora Ana Castela, que também esteve presente. O espaço recebeu a visita de personalidades como Alexandre Pires, acompanhado da esposa, Celso Portiolli e Ana Castela.

O espaço recebeu a visita de personalidades

“Estar ao lado do Instituto Neymar Jr., contribuindo para um propósito tão transformador, reforça o nosso compromisso com a responsabilidade social. Acreditamos que a beleza também tem o poder de transformar vidas, e queremos estar presentes onde essa transformação acontece de forma concreta”, afirmou o CEO do Ybera Group, Johnathan Alves.