Longa metragem brasileira ‘’Silêncio’’, estreia internacionalmente no Lumiere Cinema

Além do lançamento no Lumiere Cinema no dia 4, longa estará disponível no Amazon On Demand

Estrelado pela atriz Yasmin Martins Mendes, com direção de Diego Esteve, o longa metragem “Silêncio”, fará sua estreia internacional no próximo dia 4 de dezembro no Lumiere Cinema em Los Angeles e na Amazon On Demand (EUA e Reino Unido).

A expectativa da atriz, intérprete da protagonista Sara, é enorme: “Dá um frio na barriga agora que o dia está chegando. Estou muito animada com a estreia no cinema Lumiere em Los Angeles e na Amazon dos EUA e Reino Unido. Com toda organização para estar presente, divulgar o lançamento e reencontrar todos os envolvidos que estão tornando tudo isso possível está facilitando e acalmando o coração. Todos os dias têm uma novidade maravilhosa que me mantém ocupada, sem falar todas as gravações e reuniões que já estão marcadas para os dias que fico em Los Angeles. É um alívio empolgante assistir tudo acontecer”.

O filme acompanha a personagem Sara, que tem um roteiro que está sendo finalizado, mas ela é insegura com ele e constantemente faz alterações na busca de aprovação alheia. O tema principal do filme é a Síndrome do Pânico, muito bem retratada pela personagem e pela atuação impecável de Yasmin.



“Foram pelo menos oito meses de preparação para dar vida a Sara. Comecei com treinamento de atuação em Los Angeles e quando retornei ao Brasil comecei a pesquisa com psicólogos, conversas com pessoas que sofrem e sofreram com situações parecidas da “Sara”, houve uma construção corporal e emocional especialmente para as crises de pânico, também inúmeras leituras com o diretor Diego Esteve. Dar vida à Sara, pra mim, é dar voz a todas essas pessoas que vivem em silêncio de suas angústias”, completa a atriz.

Além do lançamento do longa, a atriz já está com outros projetos em produção: “Estou na pré-produção de dois seriados e de um longa americano, além de testes para outras produções da Amazon. Estou com várias reuniões e trabalhos já marcados para os dias que fico em Los Angeles. Ansiosa para retomar as gravações”, finaliza.

O filme “Silêncio” já está com ingressos disponíveis para compra, inclusive da pré-estreia que acontece dia 03 de dezembro, no site do Lumiere (encurtador.com.br/kuwGI), ou pelo Instagram (@SilencioMovie).