“É lamentável querer diminuir uma mulher por exercer sua sexualidade”, diz Yasmin Brunet em comunicado

A modelo Yasmin Brunet foi até as redes sociais e publicou um comunicado se defendendo dos ataques que recebeu esta semana.

Briga em família! Yasmin Brunet é casada com o surfista profissional Gabriel Medina e desde o começo do relacionamento muitas polêmicas fizeram parte da vida do casal. Mas o que mais chamou atenção dos seguidores e fãs de Gabriel e Yasmin foram os print de uma conversa da mãe de Medina, em que ela dá a entender que possui um vídeo, no qual a nora estaria fazendo sexo oral em um homem.

Yasmin Brunet é casada com o surfista profissional Gabriel Medina e desde o começo do relacionamento muitas polêmicas fizeram parte da vida do casal

Os prints foram divulgados pelo colunista Leo Dias. Neles Simone Medina insultava Yasmin e sua mãe, Luiza Brunet.

Diante de todo o desconforto e acusações por parte da sogra, Yasmin resolveu se pronunciar em suas redes sociais. No comunicado, Yasmin Brunet afirma que não tem motivos para se envergonhar e que resolveu fazer este comunicado em respeito aos seus fãs e de seu marido também.

Os prints foram divulgados pelo colunista Leo Dias. Neles Simone Medina insultava Yasmin e sua mãe, Luiza Brunet

Ela também cita o suposto relacionamento homoafetivo, acusação de sua sogra em um dos prints divulgados e pontua: “Uma outra mentira criada para me atacar seria sobre um suposto relacionamento homoafetivo. Como se viver um amor fosse algo que me ofenderia…”





No comunicado, Yasmin Brunet afirma que não tem motivos para se envergonhar e que resolveu fazer este comunicado em respeito aos seus fãs e de seu marido também



Ela finaliza dizendo que: “E só estou vindo à público porque eu e o Gabriel estamos cansados dessa especularização (sic) da nossa vida. E para acabar também com essas especulações e criações, que são uma tentativa lastimável de tentar atacar a minha honra. Com ou sem vídeo, com ou sem um relacionamento homoafetivo, eu, todas as mulheres e todos os LGBTQIA+ merecemos respeito!”