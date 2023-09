Yara Vellasco participa do programa Passa ou Repassa com a dupla Vavá e Márcio

Foi a primeira vez que a cantora participou do quadro. Com seu jeito irreverente e animado, Yara animou as torcidas e caiu nas graças do público do programa

A cantora Yara Vellasco participou do programa Domingo Legal no quadro Passa ou Repassa com a dupla Vavá e Márcio, no último domingo, 24 de setembro. A cantora e os gêmeos do pagode formaram parceria na gravação da música “Convite de Casamento”, lançada em julho deste ano, e desde a parceria, a loira participa que é da mesma agência que os pagodeiros – UP Creative Company – participa de vários projetos com os irmãos.

Yara Vellascoparticipa do Passa ou Repassa com a dupla Vavá e Márcio



O trio de Yara enfrentou o trio de atores formado por Thay Bergamim, Guilherme Uzeda e Kadu Moliterno, e depois de uma disputa acirrada nos segundos finais, acabou perdendo para a equipe amarela dos atores.

Márcio, Yara, Celso e Vavá Yara durante prova



Yara já havia participado do programa Domingo Legal em 2011, mas, participou do quadro pela primeira vez. “Eu amei ter participado, porque já acompanho desde novinha esse programa maravilhoso que existe há 30 anos. Fiquei triste por não ganhar a competição, mas, fiquei superfeliz em participar”, disse a cantora.

Vavá, Yara e Márcio Vavá, Márcio e Yara elaboram estratégia



“Por conta da parceria que tenho com Vavá e Márcio, e por sermos da mesma produtora, a Up Company, quando eles são convidados para algo que eu possa participar, eles me convidam. Então, desta vez eu fui através deles, que são meus padrinhos”, explicou.

Yara e a torcida pela sua equipe



A cantora que é conhecida por “Furacão Sertanejo”, por causa do seu jeito animado e carismático, conseguiu levantar a torcida. “Animei bastante as torcidas, principalmente a minha. Eles gritaram bastante meu nome, porque gostaram bastante de mim. Amei a torcida, tirei bastante foto com eles, recebi bastante mensagem deles no Instagram”, disse.



Yara teve presença marcante no programa, e se depender da sua animação, estará de volta em breve. “O Celso Portiolli é uma pessoa extremamente carinhosa e atenciosa, me deixou muito à vontade. No começo, a gente fica um pouco nervoso. Já cheguei lá animando com meu jeito animado de ser. O Celso me mandou bastante fotos que ele tirou, me agradeceu e disse que vou voltar mais vezes. O Nelsinho, que é o diretor do programa, brincou o tempo todo com a gente, e gostou muito de como me comportei, de como o programa estava animado e gostou bastante”, finalizou.