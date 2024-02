Yara Velasco conquista prêmio máximo no Programa do Ratinho no quadro ‘Dez ou Mil’

Cantora foi elogiada por todos os jurados pela música “Macetando”, da Ivete Sangalo. Além do troféu, recebeu o prêmio em dinheiro no quadro “Dez ou Mil”

Na noite da última segunda-feira, 26 de fevereiro, os telespectadores do Programa do Ratinho foram presenteados com uma performance animada e uma vitória merecida. A cantora Yara Velasco, conhecida por sua voz poderosa e carisma cativante, conquistou o prêmio máximo no quadro “Dez ou Mil”, levando para casa o troféu tão cobiçado e no dinheiro.

Em uma publicação emocionada em seu Instagram, Yara compartilhou a alegria de sua conquista com seus seguidores, expressando gratidão pela jornada até ali. “É com muita alegria que venho compartilhar com vocês o nosso prêmio máximo”, escreveu ela. “Esse troféu significa muito pra nós, pois tem muito suor, muito trabalho e muita dedicação pra chegar até aqui.”

A cantora não deixou de agradecer à sua equipe, aos fãs, amigos, família e à produtora Maskaras Produções, que apostou em seu talento e foi fundamental para sua participação no programa. Além disso, Yara expressou sua gratidão aos telespectadores do Programa do Ratinho por proporcionarem tamanha alegria.

O prêmio veio depois que todos os jurados aprovaram a performance da loira após cantar a música “Macetando”, sucesso da cantora Ivete Sangalo e um dos hits mais tocados desde o carnaval. A cantora foi elogiada por todos os jurados, tanto pela beleza, quanto pela potência de sua voz e seu talento.

Dez ou Mil

Mas afinal, como funciona o quadro “Dez ou Mil”? O quadro do Programa do Ratinho é uma plataforma para talentos de todos os tipos mostrarem suas habilidades diante de um painel de jurados e uma plateia.

Atualmente, os jurados que avaliam os participantes são Sônia Lima, Piccinini, Sérgio Mallandro, Lola Melnick e Igor Guimarães, sobo comando do próprio Ratinho. Qualquer pessoa com um talento único e maior de 18 anos pode se inscrever gratuitamente para participar do quadro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao se apresentar, os participantes têm a chance de receber notas dos jurados. Se a performance for ruim na opinião de pelo menos um jurado, uma buzina toca, eliminando o participante do quadro. Por outro lado, se agradar a todos, o participante pode receber a tão desejada nota mil.