Xuxa revela que ‘nariz perfeito’ é fruto de cirurgião plástico que está preso

Apresentadora é capa da revista Wow e deu entrevista sobre seus 60 anos; ela também conta a história de como operou seu nariz após conhecer um cirurgião amigo de Pelé em Nova Iorque

Copiado por diversos cirurgiões plásticos brasileiros, o nariz de Xuxa foi aperfeiçoado de uma maneira bem curiosa quando a apresentadora vivia nos Estados Unidos. Nos anos 1980, a loira esbarrou com um especialista no método que era amigo do seu namorado da época, o ex-jogador Pelé. Ele, então, lhe ofereceu a proposta de melhorar seu rosto em um rápido procedimento de consultório.

Xuxa Meneghel foi entrevista para a revista Wow, em que falou sobre o procedimento no nariz

Xuxa contou sobre a origem do seu nariz arrebitado em entrevista a Brunno Rangel e Marcelo Feitosa, da revista Wow. “Fui ver o Pelé e quando eu desci o elevador, veio um cirurgião plástico que virou e falou assim: você não é a namorada do Pelé? Ele é meu amigo. Você poderia dar uma levantadinha no seu nariz, quando você ri, ele abaixa”, revelou a eterna rainha dos baixinhos.

Em seguida, o médico deu o endereço de sua clínica e Xuxa se comprometeu a ir até lá depois de uma sessão de fotos. “Quando cheguei lá, tinha umas doze pessoas sentadas esperando em uma maca”, relembrou.

Xuxa Meneghel nos dias atuais aos 60 anos; procedimento no nariz não foi modificado com tempo.

Sem dar detalhes do que ia fazer, o profissional aplicou uma anestesia local no nariz de Xuxa enquanto fazia todo o processo com uma agulha cirúrgica. “Levantou a bolinha [do nariz], colocou um gessinho e me disse para ir para casa”, acrescentou a loira, que só precisou pagar pela anestesia do procedimento.

De volta a sua casa, Xuxa ligou para a mãe, dona Alda, que chorou ao saber da pequena cirurgia. A apresentadora, então, fez questão de tirar algumas fotos para enviá-la por correio para assegurar de que tudo estava bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xuxa em foto de campanha de 1997. Procedimento havia sido feito anos antes em Nova Iorque.

Dias depois, Xuxa foi ajudada pela secretária do médico para disfarçar o local do procedimento. Ela foi até a casa da moça, que vivia no mesmo prédio de Pelé, para aparar os pontos e tirar o gesso.

“Se soubessem [que fiz o nariz] por conta de um elevador… Eu até tentei buscar onde está esse médico cubano anos depois, mas soube que foi preso. Não quero nem dizer o nome, mas ele fazia vários narizes por dia”, finalizou, aos risos.