Xuxa participa de campanha com crianças para lançamento de coleção no Rio de Janeiro. O casting teve a direção de João Pedro Sampaio

A seleção de cinco crianças para o staff ficou por conta do diretor de casting infantil João. 600 crianças com perfis étnicos que representam o Brasil foram enviadas e cinco foram escolhidas

A marca Reserva e Reserva Mini lançou uma emocionante campanha que reúne Xuxa, a Orquestra Maré do Amanhã, o Coral da Escola de Música da Rocinha e seis crianças representando a diversidade étnica brasileira. O diretor de casting infantil, João Pedro Sampaio, foi responsável por selecionar cinco crianças para o staff.

A campanha estrelada por Xuxa incluiu uma apresentação de “Lua de cristal” em um remix exclusivo do cantor e produtor musical Michael Sullivan, com a participação da Orquestra Maré do Amanhã e do Coral da Escola de Música da Rocinha.

A campanha teve início em 1º de dezembro, sendo veiculada nas redes sociais, TV aberta, além de vídeos e fotos do processo de criação da ação. A marca compartilhou na página oficial do Instagram que a campanha tem como tema o sonho, destacando a realização de um sonho ao contar com Xuxa como estrela:

“A gente sonhou, acreditou e conseguiu: a Xuxa!

A rainha se junta a Orquestra Maré do Amanhã (@orquestramaredoamanha) e ao Coral da Escola de Música da Rocinha (@escolademusicadarocinha) para uma apresentação de Lua de Cristal – nosso presente para clientes, parceiros, colaboradores, amigos e pro mundo. Um respiro de fé, magia e encantamento, quando todos somos um e juntos não existe mal nenhum”.

Sobre a campanha

A coleção inclui uma variedade de itens, como camisetas temáticas da Xuxa, tênis, bonés, moletons, jaquetas customizáveis e camisetas em versão oversized. Os produtos em jeans podem ser personalizados com patches e broches do universo da Rainha dos Baixinhos no Jeans Bar, localizado na loja da Reserva no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. A campanha também destaca a plataforma Faça.VC, que permite aos consumidores customizarem exclusivamente peças das coleções.

João Pedro Sampaio, empresário artístico especializado em crianças e o diretor do grupo NIT, empresa especializada em elenco infantil, descreveu o cuidadoso processo de seleção das crianças para a campanha. “A produção entrou em contato com a gente solicitando perfis com a ideia de diversificar o máximo as etnias. Queríamos mostrar que no nosso país tem crianças com traços de todo o mundo. Foram loiros, pardos, ruivos, pretos e orientais em mais de 600 opções enviadas para escolha. E além de tudo disso, ainda foi preciso que a criança pré-selecionadas estivesse no tamanho exato da roupa e do calçado”, explicou o diretor.

João Pedro conta que as cinco crianças escolhidas são de estados diferentes: Line Ayumi, Maitê Gaiozzo e Manu Peclat de São Paulo, Heitor Lemos de Minas Gerais e Kauai Krauss do Rio de Janeiro.

Além do desafio de encontrar as crianças que representassem bem a variedade étnica brasileira, ainda foi necessário que as roupas e calçados servissem para elas, pois já estavam prontos e não havia opção de troca ou ajuste. A estrela da campanha só foi descoberta no momento da gravação e fotos.

As crianças participaram da sessão de fotos com a rainha e em uma das imagens, replicaram a famosa pose de Xuxa na capa do disco ‘Xegundo Xou da Xuxa’, parte da série de gravações dedicados ao programa Xou da Xuxa.

“De início, a estrela da campanha não havia sido informada às crianças e familiares, mas de repente, lá estava ela, a Xuxa! As crianças vibraram muito, é impressionante como a rainha passa de geração em geração. Pra quem está cuidando do elenco infantil, é muito importante manter as ordens independente de quem seja o grande artista, para que tudo saia bem. Mas nesse caso o mais difícil foi segurar a animação das próprias mães”, finaliza o empresário.