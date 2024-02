Xuxa agradece parceria com Erick Brêtas, agora ex-número 1 da GloboPlay

Ele foi um dos responsáveis pelo documentário da Xuxa, campeão de visualizações do GloboPlay

Xuxa agradeceu a parceria com Erick Brêtas, agora ex-número 1 da GloboPlay, através das redes sociais. Erick Brêtas deixou o streaming após sucessos à frente do serviço dos canais Globo e atuar como um dos responsáveis pelo documentário da Xuxa, campeão de visualizações.

Erick, que estava no Grupo Globo desde 1997, comandou diversos projetos, entre eles como comandante do time que, em 2015, criou o Globoplay. Após atingir as metas de deixar o streaming como plataforma brasileira de maior audiência, Erick Brêtas, decidiu enfrentar novos desafios profissionais e recebeu o carinho da amiga Xuxa, com a qual tem uma relação de longa data, desde os temos em que a loira estava na Rede Globo.

Entre os projetos recentes de sucesso está a série “Xuxa, O Documentário”, lançada em julho do ano passado e que bateu recordes de audiência. A produção teve em 60 dias de exibição 55,9 mil primeiros plays (pessoas que iniciaram seus acessos ao streaming assistindo à série), 6,45 milhões de horas consumidas por 2,2 milhões de usuários, se tornando o documentário mais assistido da história do GloboPlay.

A parceria de sucesso em “Xuxa, O Documentário” redeu agradecimentos ao agora ex-GloboPay. “Obrigada Erick Bretas por acreditar em mim”, publicou Xuxa em seu Instagram.

Logo após a publicação, Brêtas retribuiu o carinho. “Minha rainha querida, muito obrigado pelo carinho. Foi uma honra poder trabalhar com você e prestar as homenagens que você sempre mereceu. Vou seguir torcendo muito por você em todos os seus projetos, certo de que nossos caminhos ainda vão se cruzar. Um grande beijo!”, comentou.