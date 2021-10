“Com certeza vou me divertir muito”, diz Xuxa sobre novo programa Caravana das Drags

Em declaração exclusiva ao Jornal de Brasilia, Xuxa fala um pouco sobre seu novo programa, o Caravana das Drags

Muitos rumores rondaram o novo programa de Xuxa há alguns meses atrás. Em alguns sites de notícias, as publicações falavam que haveria um Rupal’s Drag Race Brasil e quem apresentaria o suposto programa seria Xuxa, uma das maiores apresentadoras do Brasil. A notícia levantou discussões sobre o assunto e sobre Xuxa ser escolhida para apresentar a atração.



O anuncio do reality show veio nesta quarta feira (6), no Instagram da apresentadora. Xuxa vai comandar o Caravana das Drags ao lado da drag queen Ícaro Kadoshi. O programa tem como inspiração o filme “Priscila a Rainha do Deserto”. Os dois apresentadores viajarão o Brasil em busca de talentos da arte Drag e mostrarão suas histórias, cultura local, e estas participarão da competição que irá eleger a “Drag Suprema”. O programa será exibido pela Amazon Prime Vídeo.



Xuxa ainda declara que foi umas das primeiras brasileiras, sem ser LGBTQIA+ a decorar o reality Rupal’s Drag Race, por gostar demais do formato



Em seu instagram, Xuxa mandou um recado aos preconceituosos: “Pra muitos que torceram o nariz… taí, aviso que vou me divertir muito.



O jornal de Brasilia conversou com a eterna rainha dos baixinhos e ela explicou que este projeto já havia sido apresentado à tv Globo no passado, mas que as respostas foram negativas e Xuxa ficou com este projeto guardado e também a vontade de apresentar uma atração do gênero.



Ela ainda ressalta: "fazer um trabalho onde eu possa fazer um carinho, dedicar um pouco do meu tempo a um público que me deu tanto e que me dá tanto, é um prazer incomensurável"!



A notícia movimentou as redes sociais e muitos fãs e Xuxa Meneghel e apreciadores da arte drag aguardam ansiosamente o reality. Que venha Caravana das Drags!