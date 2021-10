”A Xuxa pagou a escola da minha filha”, diz Conrado em entrevista ao canal Cara a Tapa

Em entrevista ao canal Cara a Tapa, Conrado e Andréa Sorvetão falaram sobre sua relação com Xuxa.

Mesmo estando rompidos com a Rainha dos Baixinhos, Conrado e Andréa Sorvetão falaram sobre a relação deles com Xuxa no canal Cara a Tapa no Youtube.



Muitas polêmicas ainda rondam o caso que gerou o fim da amizade entre o casal e Xuxa. O assunto ainda é falado por parte de Andréa e Conrado. Já Xuxa não se manifesta mais e parece ter seguido em frente, sem tocar no nome do casal cristão e apoiador do governo Bolsonaro em suas entrevistas e participações em programas de tv.

Declarações de Conrado e Andréa chamaram atenção dos seguidores do canal Cara a tapa. O cantor revelou que Xuxa o ajudou muito e que ele deve muito à ela, isso porque ela pagou a escola de sua filha durante um tempo e o levou para o Rio de Janeiro. O cantor e sua esposa moraram no apartamento de Xuxa durante sete meses. Não tinham condições de arcar com condomínio. A apresentadora foi determinante em várias fases da vida do casal que hoje busca por contratos publicitários em suas redes sociais.



Conrado está escalado para o Canta Comigo Teen, apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pienheiro e exibido pela Rede Record de TV. Já Andréa, ministra cursos de moda e passarela e também faz parte do corpo de 100 jurados do mesmo programa que o marido vai participar.



É fato que Xuxa sempre foi uma personalidade que ajudou muitas pessoas, tanto famosos quanto anônimos, ao longo de sua carreira como apresentadora e cantora.

O fim da amizade entre Xuxa e o casal aconteceu por conta de um vídeo postado por eles em suas redes sociais, no dia dos namorados, em que Conrado e Sorvetão foram considerados irônicos por muitos seguidores. A rainha dos baixinhos não gostou nada da história e manifestou seu descontentamento em um grupo de whatsapp do qual Andréa participa.



A entrevista do casal está disponível no canal Cara a Tapa, no Youtube.