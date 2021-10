”A gente queria ser lembrado”, diz Andréa Sorvetão após polêmica com Xuxa

Em entrevista ao canal do Youtube – Cara a Tapa, Andréa Sorvetão e seu marido Conrado falam sobre a polêmica com Xuxa

O assunto sobre o fim de uma amizade veio à tona novamente, o casal cristão, hetero, evangélico (assim como se definem), Andréa Sorvetão e Conrado, ainda fala sobre o polêmico vídeo que fizeram para as redes sociais em busca de contratos publicitários e seus desdobramentos. No vídeo em questão, o casal cumprimenta os seguidores e dizem que são um casal cristão, hetero e tradicional e que estão em busca de empresas para representarem. As falas de Conrado e Andréa pegaram mal e muitos seguidores se manifestaram contra a postura de ambos.

Em entrevista ao Cara a Tapa, os dois contaram também como aconteceu o rompimento com a rainha dos baixinhos, o que resultou no fim da amizade de muitos anos



Xuxa saiu em defesa da comunidade LGBTQIA+, afinal, a rainha dos baixinhos já declarou seu apoio por diversas vezes aos grupos minoritários. E não escondeu o desconforto com relação as declarações de Conrado e Andréa, que também não se resumem somente ao vídeo de pedidos de patrocínio. É importante ressaltar também que as grandes marcas em geral, de uns tempos pra cá, tem se posicionado a favor das minorias e gerado visibilidade a estes grupos. Estas ações são formas importantes de apoiar causas e dar luz às comunidades que durante anos foram privadas de visibilidades em propagandas, produções de tv ou mídia impressa.



Esta não foi a primeira vez que Conrado fez declarações polêmicas a respeito da comunidade LGBTQIA+, em live com sua esposa, transmitida para seus seguidores, o cantor que fez fama com suas canções nos anos 90 e hoje participará da próxima edição do programa Canta Comigo Teen como jurado. Ele e mais 99 nomes do showbizz. Vai depender da postura do artista e da abertura do programa para que ele tenha certa visibilidade, já que são muitos participantes no corpo de jurados.

As falas de Conrado e Andréa pegaram mal e muitos seguidores se manifestaram contra a postura de ambos



Na live em questão, Conrado disse existir heterofobia, que cristãos morrem muito mais que gays, a cena com a o apoio de Andréa que ria e complementava o que seu marido falava, também rendeu revolta por parte dos seguidores.



Em entrevista ao Cara a Tapa, os dois contaram também como aconteceu o rompimento com a rainha dos baixinhos, o que resultou no fim da amizade de muitos anos. Logo após o vídeo da dupla viralizar nas redes sociais e ganhar sites de notícias, Xuxa se manifestou no grupo de whatsapp que tem com as paquitas, dizendo não concordar com a postura e o tom irônico de Conrado e Andréa.

O casal declarou também achar que este rompimento foi por viés político, já que Xuxa é contra o governo atual e Conrado e Andréa apoiam a direita e são bolsonaristas. Ela ainda ressalta que ele é mais envolvido e fervoroso que ela nestas questões. Ele ainda pede que os seguidores que são contra suas ideias saiam de seu Instagram e os mandam para um lugar não podemos citar na matéria, por serem palavras de baixo calão. Ele ainda brinca se comportando de forma estereotipada, afeminada, enquanto Andréa ri da cena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O casal declarou também achar que este rompimento foi por viés político, já que Xuxa é contra o governo atual e Conrado e Andréa apoiam a direita e são bolsonaristas



Ainda no bate papo, Conrado disse a Xuxa que se propôs a fazer um vídeo para se explicar e não se desculpar e de certa forma eles atribuem a comoção com relação ao material filmado à rainha dos baixinhos, por sua força e visibilidade dentro e fora das redes.



Eles finalizam o assunto alegando que foi uma forma normal de pedir patrocínios e não veem problema algum nisso. “A gente queria ser lembrado”, declara Andréa Sorvetão.