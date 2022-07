XP traz Serena Williams para a Expert 2022

Maior tenista feminina da história fala em evento da XP, no dia 4 de agosto, sobre sua trajetória de vida, superações e como se descobriu empreendedora

A XP anuncia a participação de Serena Williams na Expert 2022. A maior tenista da história irá a São Paulo no dia 4 de agosto para falar sobre a sua trajetória de vida, superações e como descobriu seu lado como empreendedora. Em formato híbrido, pela primeira vez em 12 anos, a edição do evento deste ano, que acontece nos dias 3 e 4 de agosto, terá como tema “O futuro pelo olhar de quem transforma”. As inscrições gratuitas para o acompanhamento online da programação já estão abertas no site: https://www.expertxp.com.br/.

Serena certamente é alguém que transforma. Aos 40 anos, a norte-americana é considerada por muitos a maior tenista feminina da história, vencedora de 23 torneios de Grand Slam. “Estamos entusiasmados em poder contar com a Serena na Expert e ouvir dela sobre a sua trajetória como esportista e empreendedora. Falamos muito aqui na XP em sonho grande, foco e determinação e a Serena personifica como ninguém esses atributos, pois teve que superar diversos obstáculos para alcançar o sucesso em sua carreira dentro e fora das quadras”, diz Caroline Namora, head de Marketing da XP.

A trajetória da atleta, no entanto, não é marcada apenas pelo desempenho nas quadras. Às conquistas no esporte, a tenista soma parcerias com diversas marcas, participações em produtos audiovisuais, envolvimento em causas sociais e empreendimentos próprios. Em 2018 lançou a S, by Serena, linha de roupas dedicada a fazer com que as pessoas se sintam bem com seus corpos. No ano seguinte, inspirada em mulheres fortes e confiantes, veio a linha de jóias. Há oito anos, criou a Serena Ventures, empresa de capital de risco que investe em ideias não convencionais de pessoas e mercados historicamente negligenciados. Com isso, pretende tornar a economia mais inclusiva e provocar mudanças no setor de investimentos financeiros.

“A Expert XP é o nosso principal evento de conteúdo e procuramos nos superar a cada ano, trazendo histórias inspiradoras como as da Serena, assim como as melhores referências e especialistas do Brasil e do mundo para compartilhar com o público suas visões em relação aos principais temas da atualidade. A participação da Serena nesta edição ficará para a história do nosso evento”, afirma Namora.

Além de Serena Williams, outros nomes confirmados para os painéis da Expert 2022 são Amy Webb (futurista americana, autora, fundadora e CEO do Future Today Institute), Lawrence H. Summers (ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos), Howard Marks (sócio fundador e co-chairman da Oaktree Capital Management), Nathalia Arcuri (especialista em finanças, fundadora e CEO da Me Poupe!), Thiago Nigro (CEO e fundador do Grupo Primo e idealizador do O Primo Rico, um dos maiores projetos de comunicação sobre finanças do país) e Edu Lyra (fundador e CEO da Gerando Falcões). Serão mais de 35 horas de conteúdo de alta qualidade e uma expectativa de público de 30 mil pessoas no São Paulo Expo e mais 1 milhão nas plataformas digitais, durante os dois dias de evento.

Serviço

Expert XP 2022

Data: 3 e 4 de agosto

Mais informações e inscrição no site: expertxp.com.br