Conheça Wilton Bezerra, o empresário brasileiro CEO da Universal Franchising

Wilton José Bezerra de Souza, mais conhecido como Wilton Bezerra, é um importante empresário e CEO da Holding Universal Franchising, empresa destaque no setor das franquias. Nascido e criado na periferia da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Wilton começou cedo a empreender na vida.

Estudante de escola pública, ele vendia cocada de porta em porta na região em que morava, passou tempos como vendedor de consórcio, balconista de lanchonete até trabalhar em uma transportadora e entender mais sobre o mundo dos negócios. Se formou em Administração de empresas e começou a colocar toda experiência desde a infância, na prática profissional. Wilton Bezerra se mudou para Minas Gerais aos 30 anos para prestar consultoria a uma empresa do ramo de franquias, onde se especializou no mercado e um tempo depois fundou a Holding Universal Franchising com mais 4 sócios.

Após negociações com os sócios, adquiriu partes de outros junto a outro sócio e acelerou o desenvolvimento do grupo, agora como uma S/A. Para o futuro, Wilton Bezerra pretende realizar um IPO em 2025.