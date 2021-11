Willian Teoro conta o segredo por traz da marca ‘O Pão do Pai’

O empresário conta alguns dos seus segredos que o levaram à carreira de sucesso que conhecemos hoje

Willian Teoro, 34 anos, hoje é conhecido como fundador e presidente da marca ‘O Pão do Pai’. Mas sua história começou desde cedo e com muito trabalho. Como tantos brasileiros, o empresário nasceu em um lar sem muitos recursos e ainda jovem precisou ajudar a família no trabalho. Mesmo diante de dificuldades, Willian sempre teve muita ambição e esforço para construir seus sonhos.

No decorrer de sua vida profissional foi se especializando em atendimento ao público se valendo do seu perfil carismático e espontâneo para cativar seus clientes. Aprendeu sobre empreendedorismo na prática em outras pequenas empresas que montou no início de carreira e sempre usou da criatividade para conquistar seus objetivos.

A sua jornada no empreendedorismo, os desafios que ultrapassou e as conquistas alcançadas, trouxeram aprendizados importantes que Willian compartilha com todos que se inspiram na sua história.

A primeira palavra que guia o empresário é a determinação. Ter um objetivo claro de onde se quer chegar e saber que em alguns momentos da vida será necessário arriscar e tomar decisões difíceis para seguir em frente.

Autoconfiança é outro ponto que Willian sempre busca trabalhar em si. Sabendo o que se quer, o próximo passo é acreditar que é capaz de conseguir. Para isso, ele ressalta a importância de conhecer bem suas habilidades para realizar atividades que façam sentido com suas capacidades e que te façam sentir bem, acima de tudo.