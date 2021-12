Com panettones zero açúcar, com castanhas e até da Turma da Mônica, Wickbold cria opção para toda a família

O panettone é perfeito para os lanches em família no Natal

De acordo com uma pesquisa sobre hábitos de consumo encomendada pela Abimapi à Kantar Worldpanel Division, 52,4% dos lares brasileiros consomem panettone.

O alimento costuma aparecer nas prateleiras no mês de dezembro, próximo a época do Natal, e nesse ano tudo ficou ainda mais especial com a Wickbold, que apresentou um novo portfólio com panettones que agradam toda a família.

Nas redes sociais, a marca indicou uma combinação: Panettone Wickbold Zero Açúcar Gotas de Chocolate com cream cheese e geleia de morango

A Wickbold é referência quando se fala do segmento de pães especiais. Nesse momento não seria diferente. Pensando na família brasileira, a marca criou cinco novos produtos para que a família, desde o pequeno, até o mais velho, apreciasse um panettone perfeito.

Além de atender de forma pioneira no país às demandas do consumidor por saudabilidade, os produtos da marca também são reconhecidos pelo sabor e alta qualidade

“Oferecer itens variados e de qualidade é um propósito claro dentro da empresa. Por isso, buscamos sempre alternativas coerentes e inovadoras para os consumidores. Além disso, assumimos o compromisso de incluir ingredientes provenientes de cadeias de valor em nossos produtos, como a castanha-do-Pará da Rede Origens Brasil®️. Em panettones, ela pode ser vista na versão Frutas & Castanhas”, afirma Pedro Wickbold, diretor geral da companhia.

Para a criançada, são duas versões mini do panettone, que compõem a linha Turma da Mônica. Os sabores são gotas de chocolate e trufado. Para os adultos, há outras opções mais equilibradas, como o Zero Adição de Açúcar Gotas, Zero Adição de Açúcar Frutas e Frutas & Castanhas. Também há os panettones já consolidados no portfólio, o Sem Glúten e Sem Lactose.