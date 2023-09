Whindersson Nunes enfrentará Influencer da Tailândia em combate épico de boxe

Principal criador de conteúdo do Brasil se prepara para luta internacional de alto nível

O humorista brasileiro Whindersson Nunes está pronto para encarar um desafio épico no mundo do boxe. Ele anunciou que enfrentará My Mate Nate, o maior influencer da Tailândia, em uma luta que promete agitar as redes sociais e os fãs de esportes de todo o mundo.

My Mate Nate, o maior influencer da Tailândia

My Mate Nate, com 1 milhão de seguidores no Instagram e 13,6 milhões de inscritos no YouTube, já provou ser um adversário formidável no ringue, vencendo três de suas quatro lutas de boxe até agora. Whindersson Nunes, por sua vez, conquistou uma vitória contra o rapper polonês FilipeK, empatou com o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e sofreu uma derrota para o youtuber norte-americano King Kenny.

Whindersson Nunes encara maior influencer da Tailândia em luta de boxe

O duelo entre Whindersson e Nate está marcado para o dia 14 de outubro, como parte da décima edição do MF & DAZN X Series: The Prime Card, o maior evento da história da Misfits Boxing, uma das principais organizações de boxe com influencers. O evento é administrado pelo famoso youtuber KSI, em parceria com a Wasserman Group, uma das agências esportivas mais importantes do mundo.

Além do confronto principal, o card do evento conta com outras lutas emocionantes. KSI, invicto em sete lutas de boxe, enfrentará Tommy Fury, vencedor em nove combates e irmão mais novo do campeão mundial dos pesos pesados Tyson Fury. Logan Paul, estrela da WWE, terá um desafio diante do campeão mundial de Jiu Jitsu e parceiro de treinos de Conor McGregor, Dillon Danis.

Nomes como Salt Papi, o maior influencer das Filipinas, King Kenny, ex-adversário de Whindersson, e Chase DeMoor, ex-jogador de futebol americano e estrela do reality show da Netflix “Brincando com Fogo”, também estão no card do evento.

Whindersson Nunes, que começou sua carreira como youtuber aos 15 anos e se tornou nacionalmente conhecido por suas paródias musicais, hoje acumula mais de 153 milhões de fãs em suas principais redes sociais. Agora, ele busca consolidar sua carreira no mundo do boxe, enfrentando um dos maiores influencers da Tailândia em um combate que promete ser inesquecível. A expectativa é que o evento atraia a atenção de fãs de ambos os lados do globo, tornando-se um dos marcos da história do boxe com influencers.