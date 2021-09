Negociando com o Rock in Rio 22, Whindersson Nunes lesiona bíceps em treino

O humorista contou que após a luta com Popó deverá passar por uma cirurgia

Whindersson Nunes pode ser uma das atrações no ‘Palco Mundo’ do próximo Rock in Rio, em setembro de 2022. O humorista é dono de vários hits de sucesso, incluindo a música ‘’Girassol’’ com participação de Priscilla Alcantara com mais de 70 milhões de views no Youtube.

Na madrugada desta sexta-feira (10), Whindersson compartilhou na sua conta do Twitter que lesionou o bíceps direito e a escápula esquerda. O humorista se machucou enquanto treinava para a luta de exibição que fará contra Popó Freitas em outubro, e ainda contou que provavelmente terá que fazer uma cirurgia.

Hoje eu fiz um exame q constatou lesão no meu biceps direito, e na escapula esquerda, vou fazer fisio, e depois da luta com o popó provavelmente uma cirurgia no braço, pra puxar o músculo de volta, tô enfezado demais, alguém vai ter q pagar umas frauda ou limpar banheiro — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021



“Hoje eu fiz um exame que constatou lesão no meu bíceps direito, e na escápula esquerda, vou fazer fisio, e depois da luta com o popó provavelmente uma cirurgia no braço, para puxar o músculo de volta. Estou enfezado demais, alguém vai ter que pagar umas fraldas ou limpar banheiro”, contou.



O humorista se machucou enquanto treinava para a luta de exibição que fará contra Popó Freitas em outubro



‘‘Com dificuldades para dormir, fiz 15 músicas para relaxar e dormir, logo compartilho com vocês de uma forma especial, espero que gostem, é uma nova vibe’’ completou.

Com dificuldades pra dormir, fiz 15 músicas pra relaxar e dormir, logo compartilho com vcs de uma forma especial, espero q gostem, é uma nova vibe — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021