Wesley Safadão comemora sucesso do Garota Vip em São Paulo com ingressos esgotados

Sucesso absoluto! Após dois anos, Wesley Safadão marca a retomada do festival Garota Vip em São Paulo, com uma verdadeira maratona de shows! Em pleno sábado ensolarado (4/12), os portões da Arena Anhembi foram abertos pela manhã, respeitando os protocolos, para o início de um grande espetáculo, que contou com o primeiro show de Matheuzinho. Com o público já aquecido e animado, o fenômeno João Gomes comandou a pista ao som do piseiro e entregou para Léo Santana e seu ritmo contagiante do axé. Engana-se quem acha que foi só isso. Já no início da noite, o público vibrou com a chegada dos sertanejos Zé Neto e Cristiano e, como de praxe, Wesley Safadão subiu ao palco para encerrar o festival e comandar o público por mais de três horas.



Na plateia, os fãs cantavam e se divertiam em mais de 9h de evento. Entre os convidados VIPs, estavam João Guilherme, Irmãs Drudi, Mc Loma, Mirella, Renata Domingues, Lari Bottino, Fred, DJ Ivis, Lore Improta e Flávia Viana acompanhada do marido Marcelo Zangrandi. Para a alegria do público, em um momento do show de Wesley Safadão, o cantor Cristiano subiu no palco e soltou a voz com o anfitrião do evento. Ao se despedir, elogiou o festival dizendo que tira o chapéu para o Garota Vip, além de comemorar o retorno!



História do festival : Lançado em 2011, o Garota Vip foi criado em Fortaleza, a partir do costume de Safadão de reunir algumas pessoas mais próximas para esticar a festa após eventos em antigas casas de forró. Os encontros em um ambiente privado tomaram grandes proporções, agregando vários ritmos.

Cada Garota Vip é um marco. A receita para tanto sucesso? É a metodologia que deu certo: abriu espaço no mercado e uniu diversas atrações para que o público recebesse grandes eventos e, ao mesmo tempo, se sentisse em casa. É um turbilhão de emoções para o público e como diz o bordão que já virou a marca do evento: “Só os fortes entendem o Garota Vip”. Que venham as próximas edições!