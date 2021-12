Noite de autógrafos de Werner Schünemann contou com presença de celebridades

Um time de estrelas prestigiou o lançamento de “Alice deve estar viva” no Rio de Janeiro.

Na noite de ontem, o ator e agora escritor Werner Schünemann fez uma noite de autógrafos, do seu primeiro romance, Alice deve estar Viva, da editora Almedina, na livraria Argumento, no badalado e charmoso bairro do Leblon, na capital fluminense.

Júlia Lammertz – Divulgação

Entre os presentes estavam várias personalidades do mundo das artes, entre eles os atores Tarcísio Filho, Marcos Breda, Marco Pace, Thiago Lacerda, Júlia Lammertz , Júlia Guimarães e Deonísio da Silva, autor de 36 livros, o mais conhecido é “Avante, soldados: para trás (1992)”, agraciado com o Prêmio Internacional Casa de las Américas, em júri presidido pelo Prêmio Nobel José Saramago.

Júlia Guimaraes, Marco Pace, Tarcisinho

“Noite de autógrafos é um momento de muita expectativa, a primeira foi em São Paulo (14), ontem foi no Rio, onde reencontrei muitos amigos que não via há muito tempo, por causa da pandemia e hoje será a vez de Porto Alegre, uma noite que será recheada de emoções”, declara o autor.

Deonisio da silva, Março Pace, Tarcisinho – Divulgação

Hoje, a partir das 18h, na livraria Leitura do Barra Sul Shopping, Werner faz mais uma noite de autógrafos do romance ambientado nos pampas gaúchos que trata da alma humana e suas contradições.