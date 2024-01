Welireg chega ao Brasil revolucionando o tratamento da Síndrome de von Hippel-Lindau

MSD apresenta medicamento inovador que promete melhorar qualidade de vida de pacientes com tumores raros

Comprometida em proporcionar soluções inovadoras para condições de saúde raras, a MSD anuncia a chegada ao Brasil do Welireg (Belzutifano), medicamento promissor no tratamento de tumores associados à síndrome de von Hippel-Lindau (VHL). A síndrome, uma condição genética autossômica-dominante rara, afeta aproximadamente uma em cada 36 mil pessoas em todo o mundo, resultando em formações tumorais em diversos órgãos devido a mutações no gene supressor tumoral VHL.

A formulação do Welireg atua de maneira inovadora, interferindo nos mecanismos biológicos responsáveis pelo crescimento dos tumores, com eficácia comprovada em ensaios clínicos rigorosos. Pacientes tratados apresentaram uma diminuição significativa no crescimento dos tumores associados à síndrome.

Além do impacto positivo na redução do crescimento tumoral, o Welireg também se destaca por melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ao controlar sintomas e minimizar os riscos associados à Síndrome de VHL, o medicamento oferece uma perspectiva otimista para a saúde geral e o bem-estar dos indivíduos afetados.

Indicado para o tratamento de pacientes adultos com síndrome de von Hippel-Lindau que necessitam de terapia para carcinoma de células renais (CCR), hemangioblastomas do sistema nervoso central (SNC) ou tumores neuroendócrinos pancreáticos (TNEPs) que não requerem cirurgia imediata, o Welireg representa uma nova abordagem para uma condição que, até o momento, não contava com tratamento sistêmico.

A síndrome de VHL, caracterizada pelo crescimento anormal de células devido a mutações genéticas no gene VHL, pode resultar em tumores benignos ou malignos em órgãos como rins, cérebro, medula espinhal e pâncreas. Os pacientes enfrentam extensa vigilância ao longo da vida e múltiplas cirurgias, com expectativa de vida entre 40 e 50 anos.

Com a introdução do Welireg, a MSD oferece uma alternativa promissora, marcando um avanço significativo no tratamento da síndrome de von Hippel-Lindau e trazendo esperança para aqueles afetados por esta condição rara e desafiadora.