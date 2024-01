Warner Music Group inova no cenário musical brasileiro com a inauguração do Warner Music Space no Rio de Janeiro

Um novo marco para a indústria musical nacional. Conheça o inovador espaço que promete transformar a forma como vivenciamos a música

Na última semana, a Warner Music Group, gigante da indústria musical, consolidou seu compromisso com a cena artística e criativa do Brasil com a inauguração do Warner Music Space, uma sede dinâmica e acolhedora no coração da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O novo hub representa a integração das operações da Warner Music Brasil, Warner Chappell Music Brasil e ADA Brasil. Com um design meticulosamente elaborado pelo renomado escritório de arquitetura Athié|Wohnrath ao longo de oito meses, o Warner Music Space abrange uma vasta gama de zonas criativas.

Desde estúdios de última geração até lounges inspiradores, diferentes estações de trabalho, um palco para apresentações acústicas e uma arena para eventos, o espaço de 2 mil metros quadrados foi concebido para captar a essência da criação musical contemporânea e das tendências de consumo no Brasil e no mundo.

Localizado estrategicamente na Barra da Tijuca, o Warner Music Space reflete o compromisso da Warner Music Group com modelos flexíveis de trabalho, oferecendo um ambiente dinâmico e colaborativo. Com capacidade para até 300 pessoas, o espaço é mais do que uma sede corporativa; é um polo de inovação que visa transformar a forma como vivenciamos e consumimos música.

O Warner Music Space não apenas reforça a posição da Warner Music Group como um líder inovador na indústria, mas também promete impactar positivamente a comunidade artística e musical brasileira, consolidando uma nova era para a música no país.