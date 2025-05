WAM Experience lança campanha Mês do Turismo com até 20% de desconto nos resorts da rede

A promoção é válida para hospedagens até 30 de setembro de 2025, exceto em feriados, e contempla os 11 empreendimentos hoteleiros da rede. Além disso, os clientes que optarem pelo pagamento via Pix terão um benefício adicional: 5% de desconto extra, totalizando 20% de economia.

“Acreditamos no potencial transformador do turismo e, por isso, escolhemos esse mês para presentear nossos clientes com a oportunidade de viver experiências inesquecíveis. Estamos confiantes de que a campanha Mês do Turismo trará impactos positivos tanto para nossos empreendimentos quanto para o setor turístico como um todo”, afirma João Mendes, CMO da WAM Experience.

As reservas podem ser realizadas por meio da Central de Atendimento (0800 620 7575) ou diretamente pelo site wamhoteis.com.br.

Destaques nos principais destinos turísticos do Brasil

Com unidades em cinco estados, a WAM Experience oferece uma rede de resorts com ampla variedade de experiências, que vão de praias paradisíacas a destinos termais. Conheça os destaques:

Dom Pedro Laguna – Aquiraz/CE

Localizado em meio à natureza do litoral cearense e com acesso exclusivo ao Riviera Beach Club, o Dom Pedro Laguna oferece infraestrutura sofisticada à beira-mar. O resort dispõe de campo de golfe profissional, lago navegável, piscinas paradisíacas, spa, academia e acomodações com vista privilegiada. É também dog friendly e oferece aulas gratuitas de kitesurf aos sábados.

Ondas Praia Resort – Porto Seguro/BA

À beira de uma das praias mais belas da Costa do Descobrimento, o resort conta com 484 apartamentos, parque aquático infantil, piscinas, academia, copa baby, quadras esportivas e programação de lazer para todas as idades. A gastronomia inclui noites temáticas com culinárias regionais e internacionais, além de bares com drinks e petiscos típicos servidos em ambiente descontraído com música ao vivo.

Búzios Beach Resort – Armação dos Búzios/RJ

Único resort pé na areia da região, com 379 apartamentos, o Búzios Beach Resort é o local onde foi gravado o filme “Tô de Graça”. Oferece estrutura completa de lazer com trapézio voador, boliche, arco e flecha, mini golfe, piscinas com borda infinita, além de gastronomia variada em ambiente à beira-mar.

Solar Pedra da Ilha – Penha/SC

Com 102 apartamentos e vista direta para o Beto Carrero World, o Solar Pedra da Ilha é ideal para famílias que visitam a região. Possui piscina infantil com tobogã, hidromassagens, salão de jogos, gastrobar, sauna, academia e restaurante. O hotel ainda oferece transfer gratuito para o parque temático.

Riviera Park – Caldas Novas/GO

Com 780 apartamentos, o Riviera Park é o maior hotel da rede e referência em águas termais no Brasil. A estrutura conta com piscinas quentes e frias, brinquedoteca, academia, cineminha, cafeteria e é pet friendly, com parceria com o PetCare Vida Mansa. Está anexo ao Riviera Park Hotel, no coração turístico da cidade.

Boulevard Suíte Hotel – Caldas Novas/GO

Com 402 apartamentos, o Boulevard é pioneiro na categoria superluxo da cidade. Conta com brinquedoteca, sala de jogos, academia, loja de conveniência, restaurante e a famosa Choperia Boulevard, que combina gastronomia com música ao vivo. Também oferece espaços para eventos com capacidade para até 350 pessoas.

Praias do Lago Eco Resort – Caldas Novas/GO

Às margens do Lago Corumbá, o resort possui 360 apartamentos e uma estrutura completa com brinquedoteca, bar molhado, academia 24h, piscina com borda infinita, sauna, espaço kids e atrações como bike aquática, half pipe, simulador de surf e toboáguas panorâmicos. Ideal para famílias que buscam contato com a natureza.

Ilhas do Lago Eco Resort – Caldas Novas/GO

Com 423 apartamentos, o resort é integrado à charmosa Vila Gastronômica Trattoria Bartolomeu 1722. Sua estrutura contempla piscinas termais, parque aquático infantil, cinema, brinquedoteca, ofurôs e academia. A proposta é unir conforto, gastronomia e paisagens deslumbrantes à beira do Lago Corumbá.

Encontro das Águas – Caldas Novas/GO

Com 168 apartamentos, o Encontro das Águas oferece uma atmosfera acolhedora com vista para o lago. A estrutura inclui piscina com borda infinita, brinquedoteca, academia 24h, sauna, espaço zen, bar molhado, cafeteria, programação com música ao vivo e feijoada aos sábados. Pet friendly para animais de pequeno porte.

Thermas Resort – Caldas Novas/GO

Com 384 apartamentos, o resort é ideal para famílias. Oferece parque aquático infantil, brinquedoteca, cineminha, sauna, academia e playground. As acomodações incluem cozinha americana equipada, e a estrutura é voltada ao bem-estar de todas as idades.