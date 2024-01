Walter Longo, Flávio Tavares e Kiko Kislansky lançam livro sobre união entre publicidade e educação

“ADucation: o poder da publicidade se une ao propósito da educação” é lançado pela Editora Agir

Os renomados publicitários Walter Longo, Flávio Tavares e Kiko Kislansky foram os responsáveis pela escrita do livro “ADucation: O poder da publicidade se une ao propósito da educação”, que discutirá se uma possível união entre a educação e a publicidade será um dos caminhos da comunicação nos próximos anos. O livro lançado pela Editora Agir no fim de 2023, contém um novo conceito, a ADucation, que representa uma evolução do marketing de conteúdo, por meio da junção entre ad (publicidade) e “e”ducation (educação).

No livro, o trio discorre sobre a evolução da propaganda, realçando as alterações nas abordagens de marketing. Com essa discussão, os profissionais de marketing, Walter Longo (experiente publicitário e presidente do Grupo Abril entre 2016 e 2017), Flávio Tavares e Kiko Kislansky (também publicitários e palestrantes) têm de responderem à pergunta determinante: “Como essa marca pode ajudar os outros?”

A situação educacional brasileira também é abordada no livro. Por meio da evolução tecnológica da sociedade, com o aumento das transformações digitais e da propagação dos cursos de ensino à distância, a forma de ensino e aprendizado se modificaram, fazendo com que se torne cada vez mais importante a educação continuada (lifelong learning).

Unindo-se as duas perspectivas, surge a ADucation, que proporciona um caminho inovador sobre como as empresas podem executar a sua missão através da educação. Com a apresentação de histórias inspiradoras de organizações que já estão aplicando essa atitude, o livro demonstra como a criação de cursos e conteúdo educativo pode provocar a consolidação das marcas, além de permitir a fundação de comunidades baseadas nas preferências do público e de embaixadores apaixonados.