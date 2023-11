Walter Lima Jr. brilha no Bonito Cinesur com a projeção memorável de ‘Inocência’

Celebrado cineasta carioca emociona plateia com obra icônica

O Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano iniciou sua primeira edição de forma memorável, com a participação ilustre do renomado cineasta carioca, Walter Lima Jr. O diretor apresentou uma projeção especial de sua obra clássica “Inocência”, que completa 40 anos em 2023. A película, adaptada do romance de Visconde de Taunay, ambientada no Brasil imperial, recebeu aclamação crítica e comercial, conquistando prêmios importantes no Festival de Brasília.

Em um debate emocionante com o crítico de cinema Marcos Pierry, Lima Jr. compartilhou insights sobre a trajetória do filme e sua relevância atual. Em uma entrevista exclusiva, o cineasta destacou como “Inocência” ainda ressoa nos dias de hoje, abordando questões de identidade e libertação.

O festival, que acontece gratuitamente até 11 de novembro em Bonito, Mato Grosso do Sul, oferece uma ampla programação. Além da mostra competitiva com filmes sul-americanos, o evento inclui categorias como Filmes Sul-Mato-Grossenses, Animasur (animações infantis) e Mostra Ambiental (documentários relacionados ao meio ambiente).

Com um júri de peso, composto por Walter Lima Jr., Ana Ivanova e Josefina Trotta, o Bonito Cinesur destaca-se como um encontro cinematográfico de prestígio. O festival não apenas exibe produções diversas, mas também oferece atividades formativas, fóruns de discussão sobre o mercado cinematográfico na América do Sul e apresentações especiais.

O diretor do festival, Nilson Rodrigues, expressou a esperança de que o evento se torne um espaço fundamental para a difusão e debate da produção cinematográfica contemporânea do continente. O curador, José Geraldo Couto, enfatizou a importância da diversidade temática e estética na seleção dos filmes, destacando o compromisso com a qualidade artística.

O Bonito Cinesur promete ser mais do que um festival de cinema; é uma celebração da riqueza e diversidade do cinema sul-americano, proporcionando experiências enriquecedoras para cinéfilos e profissionais do setor.

Confira a programação na íntegra a seguir, no site, ou nas redes sociais.