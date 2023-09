Wagner Nolasco elogia Serginho Groisman e destaca sua influência na cultura brasileira

Wagner Nolasco, CEO da plataforma de investimentos em imóveis nos Estados Unidos, Take Action, em uma entrevista exclusiva, não poupou elogios ao apresentador Serginho Groisman, enfatizando sua energia contagiante e competência profissional.

Empresário da Take Action, destaca a personalidade única e a influência positiva de Groisman na cultura brasileira

O empresário, que mora na Flórida, não economizou palavras ao descrever sua impressão sobre Serginho Groisman. “Serginho é uma pessoa que a única palavra que eu posso explicar a ele é energia. Uma pessoa super do bem, competente, com propósito, com uma comunicação clara, profissional ímpar. Uma pessoa realmente que o Brasil tem que ter muito orgulho de tê-lo como um apresentador, como uma pessoa influente na área de cultura, música, sabe? É um cara muito, muito, muito, assim, fantástico. Com uma energia, o programa dele tem uma energia, assim, incrível. Parece que você tá em êxtase, é incrível!”, disse Nolasco.