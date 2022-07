Wacth Brasil dá um mês de acesso grátis ao Canal Empreendedor da Newco Pay TV para assinantes

O canal chega para fortalecer a estratégia da plataforma de ofertar via streaming conteúdo educacional

A Watch Brasil – hub de conteúdo que reúne filmes, séries, canais lineares, transmissões esportivas, música e vídeos educacionais – disponibiliza aos seus 500 mil assinantes um mês de degustação gratuita do mais novo lançamento educacional, o Canal Empreender, valendo desde o dia 5 de julho.

A novidade nasceu de uma iniciativa do Sebrae junto com a Newco Pay TV, programadora do Grupo Bandeirantes. Para promover o empreendedorismo no país, a Newco firmou parcerias com a BBC, XP Educação Financeira, CNC, CNI e Associação Comercial de São Paulo.

“A iniciativa do Canal Empreender vem fortalecer um trilho do Hub de Conteúdos Watch Brasil, que é educativo”, afirma Maurício Almeida, CEO e cofounder da Watch Brasil

“A iniciativa do Canal Empreender vem fortalecer um trilho do Hub de Conteúdos Watch Brasil, que é educativo. Já temos uma parceria para educação financeira com a XPeed School, feita pela XP Inc., e agora a iniciativa da Newco e Sebrae, que traz educação empreendedora. Acreditamos que o streaming está num estágio de evolução e maturidade

que se tornou uma das principais opções de plataformas dos clientes finais. Por isso, a tendência é termos cada vez mais conteúdo educativo em nossa solução”, afirma Maurício Almeida, CEO e cofounder da Watch Brasil.

De acordo com Monica Monteiro, diretora executiva da Newco, há um aumento na procura por informações sobre empreendedorismo nos últimos anos aqui no Brasil. “O Canal Empreender nasceu para suprir essa lacuna, levando informação de qualidade para quem quer abrir um pequeno negócio ou já está empreendendo. Com a Watch Brasil, levamos um pacote completo e buscamos acesso facilitado ao consumidor final”, enfatiza.

Estão na Watch, além do Canal Empreender – que trata especificamente de conteúdos para o pequeno e médio empreendedor – os canais BandNewsTV, BandSports, Terraviva, Smithsonian, AgroMais, Sabor & Arte e Arte1.

De acordo com Monica Monteiro, diretora executiva da Newco, há um aumento na procura por informações sobre empreendedorismo nos últimos anos aqui no Brasil

Com uma programação que contempla conteúdo institucional, informativo/noticioso, educacional e técnico, o destaque são três edições diárias do Jornal do Empreendedor: 1ª Edição com Vivian Costa (7h30), 2ª Edição com Sebastião Garcia (11h30) e 3ª Edição com Millena Machado (19h30). Os assinantes também terão acesso aos programas Comunidade a 1000, com apresentação de Cris Arcangelli; Perfil e Negócios, sob o comando de Marial Gal; o Gente Que Faz: Governo apresentado por Marcos Antonio Sabino; e O que é ser Brasileiro?, que tem Juliana Rosa e Nando Monteiro na apresentação.

Jornalistas e especialistas em empreendedorismo fazem parte da equipe do novo canal. Entre eles estão Daniella Marques, Lenny Leone, Marcello D’Angelo, Renata Malheiros e Rodrigo Orengo, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haverá atração especial para startupeiros, o Projeto Startup. Já o meio rural contará com o Empreender no Campo. Para os que desejam abrir um negócio próprio, Negócios dos Sonhos e Abrindo a Loja são dois programas que têm como novidade a linguagem de doc reality. Ambos mostram o passo a passo de empreender e todas as dificuldades que os empreendedores enfrentam para que o sonho vire realidade.

O canal chega para fortalecer a estratégia da plataforma de ofertar via streaming conteúdo educacional

Conteúdos para os pequenos empreendedores, que são a maioria do segmento no Brasil, já estão em produção, como o Mei (de microempreendedor individual) e o Atelier de Negócios, um programa para quem gosta ou quer empreender com artesanato.

Silvia Rebelo, diretora do novo canal, explica que serão 24 horas de programação voltada ao segmento da economia que movimenta 29,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e que seu principal objetivo é que a ação de empreender se torne uma referência para os 43 milhões de empreendedores brasileiros – número consolidado segundo pesquisa feita pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), do Sebrae e Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), que levantou no ano passado os dados sobre o cenário empreendedor do país.