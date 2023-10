Voz do SBT, Fabiana Ribeiro revela intensa jornada emocional na narração do audiolivro de Britney Spears

Fabiana Ribeiro revelou que se surpreendeu e se emocionou bastante durante a gravação do áudio livro. Em alguns momentos, a gravação era interrompida por crises de choro

Fabiana Ribeiro, locutora da Mix FM e a icônica voz do SBT, compartilhou sua experiência surpreendente e emocional ao narrar o audiolivro da biografia de Britney Spears, intitulado “A Mulher em Mim”, que teve um lançamento mundial no último dia 24, causando grande impacto global. Convidada pela Buzz Editora para dar voz a um dos audiolivros mais esperados do ano, Fabiana Ribeiro revelou detalhes íntimos de sua experiência, destacando os momentos de intenso choro durante a gravação, particularmente quando a história de Britney revelou o aborto que a artista realizou a pedido de seu então namorado, Justin Timberlake.

O livro A mulher em mim, biografia de Britney Spears

Créditos: Divulgação

“Tiveram muitos momentos marcantes durante o trabalho, mas eu chorei muito ao ler sobre o aborto, tive que parar a gravação. Britney era apenas uma menina e teve que enfrentar todo aquele drama sozinha, porque nem a família poderia saber o que ela estava enfrentando. Ela narra o livro na primeira pessoa, então, pelas palavras dela, eu tenho a impressão que ela tenha se arrependido”, compartilhou Fabiana.

Fabi Ribeiro no lançamento do livro “A mulher em mim”

Embora já fosse fã de Britney antes de aceitar o desafio de narrar o audiolivro, Fabiana Ribeiro expressou como a experiência a aproximou ainda mais da artista, revelando um lado doce e cativante que muitos podem desconhecer. “A Buzz me procurou e eu aceitei o trabalho. Não teve casting, comecei a gravar immediatamente. Então, não tive tempo de ler o livro antes para conhecer a história dela, fui lendo e gravando, por isso a emoção foi muito grande. À medida que ia lendo, fui entendendo o quanto a Britney é uma pessoa cheia de fé, doce, meiga, delicada e muito forte”, relatou.

Fabiana Ribeiro também é locutora da Mix FM

Créditos: Nuno Henrique

Além disso, Fabiana enfatizou que o livro oferece aos fãs a oportunidade de conhecer a verdadeira Britney, desvendando muitas histórias mal contadas ou distorcidas pela mídia. “Narrar esse livro foi muito, muito especial, uma experiência única. Conhecemos a Britney pelo que sai na mídia. Mas ela é muito mais complexa e incrível do que isso. É uma mulher forte, muito corajosa e que lutou bravamente por sua liberdade e seus filhos, num cenário família e profissional bastante hostil”, compartilhou Fabiana.

O livro de memórias de Britney Spears, com 265 páginas, exigiu duas semanas de gravação para o audiolivro, totalizando cerca de três horas de trabalho diário. Fabiana Ribeiro encorajou o público a explorar o conteúdo, descrevendo-o como “forte, impactante, dramático e repleto de detalhes profundos”. Ela destacou a dualidade de Britney, uma mulher notavelmente perfeccionista e profissional, que enfrentou diversos tipos de abusos ao longo de sua carreira, ao mesmo tempo em que é surpreendentemente pura e cheia de fé e esperança, como uma criança.

No livro de memórias, Britney revela as complexidades de seu relacionamento com a família, discutindo as dificuldades de interação com cada membro, incluindo mãe, pai, irmã, avô e irmão, além de expor amigos e colegas de trabalho que exploraram sua ingenuidade e confiança ao longo de sua carreira. Fabiana enfatizou a coragem de Britney em compartilhar suas experiências e destacou que o livro é uma forma vital de comunicar o que viveu desde a infância, início da carreira, durante os 13 anos em que foi silenciada, até os dias atuais.

“Nos relatos, Britney expõe muitos fatos e pessoas. Seus relatos são dolorosos. Não é um livro leve. Você consegue sentir o coração dela. O que essa mulher sofreu garanto que muitas pessoas não aguentariam”, concluiu Fabiana.