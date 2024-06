Votação popular elege o queijo Mantiqueira de Minas como o melhor do Festival do Queijo Minas Artesanal

O queijo Mantiqueira de Minas foi coroado como o melhor da 6ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas, realizado no Expominas, em Belo Horizonte. A votação popular, que determinou o vencedor, foi um dos destaques do último dia do evento, atraindo mais de 20 mil visitantes ao longo dos dias do festival.

O último dia do Festival foi marcado pelo sucesso de venda dos produtos, participação nas oficinas culinárias e avaliação técnica dos queijos artesanais

Os visitantes tiveram a oportunidade de eleger o melhor queijo entre os 13 que participaram da competição. Roberto Beling e Ana Magalhães, que estiveram presentes no evento, elogiaram a iniciativa. “Aprecio muito a interação dos visitantes, porque somos os principais clientes e consumidores finais”, afirmou Roberto. Ana, empresária e dona do Empório Artesanário, em Nova Lima, complementou: “A votação também foi um momento de conhecer melhor os queijos artesanais e ampliar as opções de compra.”

Avaliação técnica e participação popular consagram produtos mineiros no evento

Outro destaque do dia foi a premiação internacional do Azeite Kochen Menta, que faz parte do projeto Origem Minas. Ele foi eleito o melhor azeite saborizado do concurso EVO IOOC Italy – International Olive Oil Contest 2024, reforçando a excelência dos produtos mineiros.

Avaliação Técnica

A Avaliação Técnica de Queijos, realizada pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Agroindústria do Sistema Faemg Senar, também foi um momento marcante do festival. Cerca de 200 queijos de diversas regiões do estado foram avaliados, com o objetivo de qualificar os produtores para a comercialização de seus produtos.

Houve empate no primeiro lugar, com nota máxima de 100 pontos. O prêmio foi compartilhado entre Messias Jacinto de Barros, da Queijaria Três Irmãos, e Márcio Martins, da Queijaria 2M, ambos produtores do Queijo Artesanal de Alagoa. Além dos primeiros lugares, troféus personalizados serão entregues aos 10 produtores com as melhores colocações.

“A atividade não tem um caráter de competição, mas sim de valorização da cadeia produtiva. Buscamos aprofundar o conhecimento sobre os produtos, de forma que o produtor tenha mais propriedade na hora da comercialização”, explicou Paula Lobato, analista de assistência técnica e gerencial do Sistema Faemg Senar.

Os participantes ainda receberão um certificado e um relatório sobre as características de seus queijos, que poderão ser utilizados nas embalagens ou em material de divulgação.

Sucesso de Vendas

A 6ª edição do evento foi um sucesso na comercialização e valorização da cultura gastronômica mineira. “O festival é muito importante para os produtores. Não só vendemos queijos, mas também tivemos a oportunidade de compartilhar as histórias de como o produto é feito”, afirmou Priscila Barros, produtora do Queijo Artesanal Sabor da Alagoa. A iguaria, maturada por um ano e produzida no município de Alagoa (MG), teve mais de 150 kg vendidos, exigindo um reforço de estoque. “Vendemos tudo e precisamos de mais um frete para hoje. Estamos muito felizes com o resultado.”

As queijarias do Rio Grande do Sul também tiveram grande sucesso no festival. “Somos em três, sendo a Canto, Imperial e Campo Nativo. As duas primeiras comercializaram 160 kg de queijo e esgotaram as vendas no segundo dia do festival. Hoje, vendemos o restante, cerca de 68 kg do produto”, comemorou o produtor Marcos Seefield.

Celina Cabral, visitante do evento, aproveitou a variedade de produtos. “Minha primeira vez no festival e achei um espetáculo! Muito bom poder conversar com os produtores para conhecer a história por trás da produção. Estou levando para casa queijos das regiões de Entre Serras da Piedade ao Caraça, Triângulo Mineiro e Serra do Salitre.”

Oficinas Culinárias

Ao longo dos três dias do festival, oito oficinas foram realizadas, apresentando 20 receitas de pratos que atraíram mais de 100 participantes. Coordenada pelo chef de cozinha Paulo Turziani e pelo consultor Elmer de Almeida, especialista em queijos artesanais de Minas, a oficina “Queijo e Cultura” ofereceu aulas práticas de gastronomia e degustação de queijos artesanais com o Centro de Referência do Queijo Artesanal.

A oficina “Cozinhando em família” foi um destaque do último dia, proporcionando uma experiência que une cozinha, afeto e informação. “Recebemos pessoas de todas as idades que tiveram a oportunidade de colocar em prática suas habilidades culinárias e conhecer mais sobre os queijos artesanais produzidos no estado”, destacou Turziani.

Com o sucesso da 6ª edição, o Festival do Queijo Minas Artesanal reafirma sua importância na valorização e promoção dos queijos artesanais de Minas Gerais, consolidando-se como um evento imperdível para produtores e apreciadores da boa gastronomia.