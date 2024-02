Voo pela Vida: LATAM transporta espécie rara para conservação em Brasília

Transporte aéreo solidário corta tempo de viagem de 20 para 7 horas, beneficiando mutuns-de-alagoas

Em uma operação que destaca o compromisso com a conservação ambiental e a biodiversidade brasileira, a LATAM realizou o transporte gratuito de quatro mutuns-de-alagoas (Pauxi mitu), do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, para o Zoológico de Brasília. Esta iniciativa, parte do programa Avião Solidário, não apenas oferece uma nova esperança para uma espécie classificada como Extinta na Natureza (EW) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), mas também demonstra a eficácia da colaboração entre instituições dedicadas à preservação da fauna.

Os indivíduos de mutum-de-alagoas, uma espécie emblemática da biodiversidade brasileira, agora têm uma nova oportunidade de contribuir para os esforços de conservação graças à parceria entre a LATAM, o Parque das Aves, o Zoológico de Brasília, e a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB). Este transporte aéreo especial reduziu significativamente o tempo de deslocamento entre as duas instituições, de 20 para 7 horas, demonstrando a importância da logística e conectividade na luta contra a extinção.

O programa Avião Solidário da LATAM, em seus 11 anos de operação, tem sido um pilar na proteção de mais de 4,6 mil animais no Brasil, além de desempenhar um papel crucial no transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, incluindo 282 milhões de vacinas contra a Covid-19. Estas ações refletem o compromisso da LATAM com a frente de Valor Compartilhado, buscando sempre apoiar a comunidade e o meio ambiente na América do Sul.

Os esforços conjuntos do Parque das Aves, do CEMAVE/ICMBio, da AZAB, e de outras instituições parceiras, como Amigos do Bem e SOS Mata Atlântica, sublinham a importância da cooperação entre setores diversos para a conservação das espécies e dos ecossistemas. O caso dos mutuns-de-alagoas é um exemplo inspirador de como ações concretas podem fazer a diferença na preservação da nossa biodiversidade.

Com a chegada dos mutuns-de-alagoas ao Zoológico de Brasília, abre-se um novo capítulo na história de conservação da espécie, reforçando a esperança de que, juntos, podemos superar os desafios da extinção e promover um futuro mais sustentável para todos os seres vivos.