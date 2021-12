Volvo Car Brasil une time de influenciadores em bate-papos temáticos

Rebeca Andrade, Ricardo Amorim, Cassio Cortes, Daniel Dias, Mariana Serra, Karina Oliani, Henri Zylberstajn e Léo Farah se encontram para debates multitemáticos em diversas plataformas

Para difundir ainda mais a eletrificação, juntamente com o lançamento do seu primeiro modelo 100% elétrico, a Volvo Car Brasil iniciou o projeto Conexão Volvo, que tem como objetivo abordar assuntos cotidianos e relevantes para o desenvolvimento de um planeta melhor.

Comandado pelo time de VIPs (Volvo’s Incredible People) da marca, os encontros são realizados nas mais diferentes maneiras e plataformas, seja em programas de televisão, webséries, redes sociais e até mesmo diretamente nas instituições.

“O perfil diversificado do nosso time de influenciadores nos permite enxergar muitas possibilidades de conteúdo. Além de terem a marca como ponto de conexão, os valores de cada um também se encontravam de maneira genuína entre si e com a marca Volvo. E nada melhor do que unir essas vivências e visões para desmistificarmos os conceitos de eletrificação para mais pessoas”, comenta Rafael Ugo, diretor de marketing da Volvo Car Brasil.

Conteúdos em várias plataformas

No programa Auto+, do BandSports, o apresentador Cassio Cortes convidou o nadador multicampeão Daniel Dias para mostrar um pouco de sua rotina diária e explorar os diferenciais do XC40 Recharge Pure Electric. Confira: https://youtu.be/gEvIQ5owKj8

O economista Ricardo Amorim comandou uma live com a empresária social Mariana Serra sobre o futuro da economia, englobando voluntariado, ESG, economia circular e como as crises sociais reverberam nas empresas e na economia. O conteúdo está disponível no perfil do Ricardo no LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ricardoamorimricam

Explorando todas as possibilidades, o empreendedor social Henri Zylberstajn e a ginasta campeã olímpica em Tóquio-2020 Rebeca Andrade foram conversar com os alunos da Associação Paradesportiva JR, uma instituição que incentiva o esporte para pessoas com deficiência (futsal, ginástica artística e rítmica, atletismo, dança e natação). Eles contaram sobre suas trajetórias e como o esporte é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa, independentemente de suas características: https://youtu.be/r_JHq-QpVaU

Fechando a série, na websérie “Eu me DesenVolvo”, a médica e atleta, Karina Oliani, uniu toda sua expertise com Léo Farah, capitão do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, para um bate papo super descontraído sobre como a interferência humana está causando desastres ambientais. O episódio irá ao ar no dia 22 de dezembro, no canal da Karina Oliani: https://www.youtube.com/KarinaOliani

“O Conexão Volvo é um projeto baseado em tudo o que a Volvo e os nossos influenciadores acreditam e enxergam sobre o futuro. Graças à diversidade das áreas de atuação de cada um, conseguimos mesclar suas potencialidades e explorar cada uma delas de maneiras diferentes como a mistura de esporte com inclusão e voluntariado com economia, por exemplo. O resultado é um conteúdo rico e diverso, acessível para todos”, completa Rafael Ugo.