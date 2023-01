Volta crescer o número de cesáreas no Brasil

Após curto período em queda, o índice de cesáreas supera pela primeira vez os 57% registrados em 2020

Foi divulgado no último final de semana que o índice de nascimentos por cesariana supera pela primeira vez os 57%. Após curto período em queda, o índice de cesáreas voltou a crescer no país e bateu recorde em 2020, quando 57,2% dos nascimentos ocorreram por este tipo de parto, segundo dados do Ministério da Saúde.

A Dra Marina Neves, ginecologista graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em Reprodução Humana pela Universidade Paulista é associada da AMCR e revela que o Brasil é um dos campeões mundiais em cesarianas. Durante a pandemia, o índice chegou a 57%.

“Muitas mulheres ficaram sem assistência pré-natal adequada. O número de complicações diretamente ligadas à gestação pode aumentar o número de cesarianas”, afirma Marina.

Muitas localidades no Brasil tem uma estrutura inadequada ao parto normal. No caso de gestação de alto risco, as dificuldades em conduzir induções de trabalho de parto e partos normais passam a ser ainda maiores. Nos últimos anos os projetos de capacitação profissional para assistência ao parto normal foram interrompidos.

“Penso também que, certamente, devem ser consideradas as recentes mudanças no Sistema Único de Saúde com relação ao direito de escolha da mulher. A cesariana a pedido hoje é uma realidade no SUS, e, com certeza, impacta nos índices de cesariana de forma geral” finaliza.