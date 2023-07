Volkswagen emociona com comercial inovador que une Elis Regina e Maria Rita através da inteligência artificial

Campanha em comemoração aos 70 anos usou técnica conhecida como ‘deepfake’ e teve pós-produção em uma empresa norte-americana especializada, que tem experiência em projetos feitos em Hollywood

No mundo da publicidade, é sempre desafiador encontrar uma maneira de surpreender o público e transmitir emoção de forma genuína. No entanto, a Volkswagen Brasil conseguiu fazer exatamente isso ao lançar um comercial inovador, que traz de volta a lendária cantora Elis Regina em uma performance única ao lado de sua filha Maria Rita. O segredo? A tecnologia de inteligência artificial.

Elis Regina aparece cantando em campanha dos 70 anos da Volkswagen

No novo comercial, intitulado “O Novo veio de novo”, a Volkswagen une o passado e o presente, proporcionando uma experiência única para os espectadores. Utilizando uma técnica conhecida como ‘deepfake’, os desenvolvedores conseguiram recriar o rosto com a icônica voz original de Elis Regina, falecida em 1982, em uma apresentação ao vivo ao lado de sua filha Maria Rita, renomada cantora e herdeira do talento inquestionável de sua mãe.

Maria Rita publica sobre comercial da Volkswagen em que aparece cantando com a mãe

A ideia por trás desse projeto arrojado surgiu do desejo da Volkswagen de relembrar sua história e homenagear a música brasileira através do resgate da memória de Elis Regina. Com o apoio da família da cantora, o comercial foi criado com todo cuidado e respeito à sua trajetória artística, ao mesmo tempo em que abria caminho para um encontro musical único entre mãe e filha.

Rosto de Elis Regina foi colocado em corpo de duplê com a técnica da deepfake

No vídeo, a cena se passa em dois modelos de Volkswagen diferentes, em que Maria Rita aparece dirigindo uma ID.Buzz – versão moderna e 100% elétrica da Kombi – enquanto canta o clássico de Belchior “Como nossos pais”, que estourou na voz de sua mãe na década de 1970. À medida que ela inicia a canção, outros modelos de carros da Volks que marcaram gerações aparecem no filme, como Fusca, Brasília e uma Kombi antiga dirigida por Elis Regina, que encosta ao lado do carro de Maria Rita para compor o dueto.

Elis Regina e Maria Rita aparecem cantando juntas em comercial da Volkswagen



As vozes se entrelaçam harmoniosamente, criando uma experiência audiovisual que remete ao passado e, ao mesmo tempo, celebra a continuidade da música brasileira através das gerações. A produção do comercial contou com a colaboração de especialistas em inteligência artificial, que analisaram meticulosamente gravações históricas de Elis Regina, desde entrevistas a performances ao vivo, para criar o dueto. O resultado foi impressionante, pois a inteligência artificial conseguiu projetar o rosto da cantora no rosto da dublê e reproduziu sua interpretação característica com precisão emocionante e realista.

O comercial causou um impacto imediato nas redes sociais, com milhares de compartilhamentos e comentários emocionados. Fãs de Elis Regina, admiradores de Maria Rita e entusiastas da tecnologia ficaram encantados com a fusão perfeita do passado e do presente. Muitos expressaram gratidão à Volkswagen por trazer de volta a voz de uma das maiores artistas do Brasil e permitir que mãe e filha compartilhem um momento musical único e jamais vivenciado, já que Maria Rita perdeu a mãe quando tinha apenas 4 anos.

Em seu Instagram, Maria Rita escreveu que realizou seu sonho: ” a volkswagen tá completando 70 anos de brasil. e, para comemorar, me convidou para participar de uma campanha linda, de arrepiar… além disso, eu realizei meu sonho. foi um momento mágico. muito obrigada @VWBrasil. 🥹🥲 não vou dar spoiler… mas é lindo 💙 assistam!”.