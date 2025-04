Volkswagen celebra os 60 anos da TV Globo com os carros protagonistas

São Bernardo do Campo, 28 de abril de 2025 – A Volkswagen do Brasil presta uma homenagem hoje aos 60 anos da TV Globo com um projeto especial que vai ao ar nos intervalos de todas as novelas do dia. O filme relembra momentos da teledramaturgia em que diversos modelos da Volkswagen estiveram presentes, ao longo dessas seis décadas.



Com essa seleção histórica, e ao mesmo tempo inédita, a Volkswagen do Brasil convida o público a revisitar cenas emblemáticas, destacando a parceria de longa data com a emissora. Desde os primeiros capítulos, com modelos icônicos como Fusca e Kombi, até os momentos finais, a montadora esteve sempre presente na telinha, sendo uma marca que acompanha a vida dos brasileiros, sempre olhando para o futuro.

“Lembrar dos momentos em que os carros da Volkswagen do Brasil estiveram presentes na teledramaturgia da TV Globo é emocionante e icônico. A Volkswagen e a Globo são parte da história de vida dos brasileiros, estão em suas casas, corações e na cultura do País. Também é incrível perceber a evolução constante do portfólio da marca ao longo dessas seis décadas e saber que essa história de sucesso continua. Agora, temos a honra de apresentar as cenas do próximo capítulo: o SUVW Tera, o maior lançamento da Volkswagen na Região América do Sul nos últimos tempos”, afirma Livia Kinoshita, diretora de Marketing da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.



Essas são as cenas do próximo capítulo da vida dos brasileiros: na sequência do comercial histórico, será exibido um filme de 15” que apresenta o novo Volkswagen Tera. O SUVW Tera é 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil e neste 1º semestre será o principal lançamento da marca na Região América do Sul dos últimos tempos. A Volkswagen inovou ao fazer uma avant-première inédita do modelo, sendo a primeira montadora a revelar um automóvel desfilando pela Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, a maior festa popular do mundo.





Produzido na unidade de Taubaté (SP), o SUVW Tera é inovador, moderno, conectado e vai inaugurar um segmento inédito para a Volkswagen no Brasil, de SUV de entrada. O Tera é o 4º veículo da ofensiva de 16 novos produtos até 2028 no País, como parte dos investimentos de R$ 16 bilhões, e já nasce com força para ser um modelo internacional, pois está confirmado para exportações a mais de 25 países da América Latina e África. O Tera é também a grande aposta da VW no segmento de SUVs, do qual a marca já é líder de vendas com toda a Família SUVW, formada pelo Novo T-Cross, Novo Nivus, Taos, Tiguan e ID.4, que já somam 44.393 unidades emplacadas neste ano, sendo o Novo T-Cross o SUV mais vendido do Brasil, com 24.991 unidades vendidas (janeiro a 26/4).