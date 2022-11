Vogue Celebra é o novo projeto que exalta novos talentos da moda nacional

Evento visa proporcionar reconhecimento de nomes da moda e seus papéis e transformação na moda nacional

O primeiro Vogue Celebra pretende proporcionar um momento de comemoração a nomes da moda e reunirá alguns dos novos talentos brasileiros para homenagear seus papéis e transformações na moda nacional.

A curadora Paloma Danemberg

A intenção do evento surgiu como uma forma de prestigiar os novos criadores que trouxeram para seus projetos, de forma notória, a moda com propósito e com diferentes caminhos criativos.

Abaiana Illy novo talento do MPB

O encontro, que será realizado no próximo dia 29/11, iniciará às 17h com um coquetel que dará início às celebrações a cada um dos estilistas e marcas homenageados pelo projeto nessa primeira edição, sendo elas: MISCI, Neriage, Igor Dadona, Meninos Rei, Santa Resistência, Naya Violeta, Isaac Silva, Ateliê Mão de Mãe e Normando.

Dj Marina Diniz

O projeto prima pelo Círculo Virtuoso: moda que homenageia novos estilistas que impactam seus meios com suas criações, sabores com drinks assinados por alunos do Learning for Life (projeto Diageo), decor que conta com cenografia upcycling garimpada pela curadora Paloma Danemberg e música que traz a baiana Illy novo talento da MPB para se apresentar no evento e as djs Miria Alves e Marina Diniz.

O evento conta com o patrocínio de Ketel One e drinks assinados por Vinicius Demian, Débora Santana, Marcela Fukue e Ingrid Medeiros que fazem parte do time do projeto Learning for life.