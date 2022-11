Você vai se impressionar com os números do Rock in Rio 2022, a edição do reencontro

A Cidade do Rock da maior e melhor edição de todos os tempos do festival conquistou mais de 80 mil matérias espontâneas na imprensa, garantindo mais de 450 horas de exibição na televisão

Mais de um mês após o encerramento da edição do reencontro do Rock in Rio Brasil e o mercado ainda sente o impacto da maior e melhor edição de todos os tempos do festival.

Os números gigantes, percebidos em todos os setores, impressionam. Apenas na imprensa, de outubro de 2019 a setembro de 2022, as matérias publicadas alcançaram um público estimado de 146 milhões de pessoas, apenas em território nacional.

O Rock in Rio conquistou mais de 80 mil matérias espontâneas, garantindo 450 horas de exibição em TV e Rádio, e mais de 451 mil centímetros na mídia impressa.

Os parceiros de mídia do Rock in Rio também registraram um resultado expressivo a partir das transmissões do maior festival de música e entretenimento do mundo em suas audiências. A transmissão do Rock in Rio 2022 garantiu ao canal Multishow liderança de audiência no total de indivíduos com TV por assinatura.

Durante os sete dias, 13.3 milhões de pessoas assistiram à cobertura pelas telas do Multishow, com um total de 41 milhões pelas plataformas Globo, número este que representa o melhor resultado no canal desde 2013, com tempo médio de audiência de 1h30 por espectador.

A 9ª edição do Rock in Rio, exibida pela TV Globo, também conquistou o seu melhor resultado na audiência desde 2011. O festival atingiu média de 6 pontos no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo ao longo dos sete dias de shows. Já na Globoplay e Gshow, os conteúdos produzidos sobre o Rock in Rio foram os mais consumidos nas plataformas durante os dias de evento. Nas redes sociais do grupo, os conteúdos do festival receberam mais de 900 milhões de visualizações.

“Já esperávamos que essa edição do reencontro seria épica, após tanta espera e vontade de nossos fãs estarem novamente reunidos na Cidade do Rock. Mas, a dimensão que o festival alcançou em 2022, nos posiciona para além do maior festival de música e entretenimento do mundo, alcançando números superiores aos de grandes eventos esportivos globais. São meses de trabalho incansável de nossas equipes para proporcionar a melhor experiência para os fãs do festival, dentro e fora da Cidade do Rock. Estes números nada mais são do que o reflexo de muita dedicação e trabalho de um time que caminha juntos em uma só direção. Entregamos para 700 mil pessoas, sendo 420 mil de fora do Rio de Janeiro e 10 mil vindas de 31 países, além de mais de 140 milhões de espectadores, a maior e melhor edição de todos os tempos do festival”, comemora Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

Para Rodolfo Medina, vice-presidente de parcerias da Rock World, a confiança e a excelência nas entregas da Rock World são pontos que as marcas levam em consideração quando procuram o festival. “São 37 anos de história, de construção, aperfeiçoamento e uma garantia de um produto que entrega o melhor não só para as marcas, mas também para o público. A cada edição estimulamos que as marcas criem experiências cada vez mais interativas, testando inovações, gerando conexão com o público mais jovem, mas sempre conectadas com os valores da marca Rock in Rio”, exalta o executivo, que complementa: “O grande sucesso do Rock in Rio atrai olhares das maiores marcas do mercado, de diversos segmentos. As empresas acreditam e sabem da capacidade de entrega da Rock World para realizar os maiores festivais e eventos do Brasil e do mundo, proporcionando experiências únicas e memoráveis para os fãs”.