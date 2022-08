Você sabia que o diabetes é uma das principais causas de amputações no mundo?

Alimentação balanceada e atividades físicas são os principais fatores de prevenção da doença

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70% das amputações dos membros inferiores que ocorreram em 2020 foram em razão das complicações do chamado pé diabético.

Com uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado, o chamado “pé diabético” é uma das complicações que podem levar à excisão dos membros inferiores.

“O pé diabético é causado por uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlada. Infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores estão entre as complicações mais comuns, provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam. Esses casos podem levar à amputação”, explica o médico endocrinologista André Vianna.

Segundo dados do Atlas do Diabetes, divulgado em 2021 pela Federação Internacional de Diabetes, o número de pacientes com a doença no Brasil cresceu cerca de 30% em dez anos. Atualmente, o país ocupa a sexta posição mundial dos países com mais número de diabéticos, com previsão de chegar a 643 milhões de pessoas com a doença em 2030.

Cuidado e prevenção

Cuidados com o “pé diabético”

Alimentação balanceada e atividades físicas são os principais fatores de prevenção do diabetes. Uma vez adquirida, a doença não tem cura, porém é possível controlar os índices glicêmicos no sangue para ter qualidade de vida e evitar complicações.

“Além dos hábitos saudáveis, é fundamental que a pessoa com diabetes faça um acompanhamento médico para melhor adesão ao tratamento medicamentoso e evitar que as taxas de glicemia aumentem, incluindo o uso de insulina, quando necessário. O especialista ajudará também na identificação de feridas e na forma mais adequada de combatê-la”, finaliza o especialista.

Principais sintomas do pé diabético

perda ou queda da sensibilidade local (o diabético pode não perceber a lesão de imediato);

dores no local;

sensação de queimação e formigamentos;

calosidades, deformidades e feridas entre os dedos;

mudanças de temperatura;

dormência e fraqueza nas pernas;

alteração na cor da pele (avermelhada ou arroxeada);

deformidade e inchaços dos tecidos.