Você sabia que o ácido hialurônico pode ajudar na saúde íntima feminina?

Para a realização do procedimento de rejuvenescimento íntimo, empresa lança soluções que visam o bem-estar físico e emocional das mulheres

A estética íntima feminina, um segmento que coloca o país na liderança mundial em realizações de procedimentos, com cerca de 25 mil intervenções no ano passado, é o novo player do mercado de estética brasileiro.

Mulheres buscam o rejuvenescimento íntimo feminino por motivos diversos que vão desde o desejo de reconstruir o hímen, até problemas como flacidez na região vaginal, dores crônicas e falta de lubrificação durante a relação sexual.

O assunto, tabu durante muito tempo, vem superando os preconceitos e ganhando espaço à medida que novas técnicas e equipamentos vão surgindo. Uma dessas novidades é a aplicação de produtos à base de ácido hialurônico. Indicada para procedimentos como a harmonização facial e corporal, esta substância promove rejuvenescimento e firmeza da pele.

O ácido hialurônico é produzido pelo organismo e está diretamente associado à aparência saudável e viçosa da pele. Com o tempo, a sua produção tende a diminuir, levando ao aparecimento dos sinais de envelhecimento: perda de volume e flacidez.

A Rennova, marca líder em produtos de harmonização facial e corporal no Brasil, de olho nesse cenário, apresenta um novo protocolo combinado com seus produtos à base de ácido hialurônico. Com base em um estudo inédito e autoria de profissionais brasileiros, a empresa propõe técnicas pioneiras no segmento da estética íntima.

“Existe um leque de opções para tratamentos de rejuvenescimento íntimo com os produtos Rennova. Eles podem ser realizados apenas com os produtos à base de ácido hialurônico, ou em técnicas que mesclam esses produtos com nossos bioestimuladores de colágeno ou enzimas lipolíticas, que eliminam gordura localizada”, afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova. O executivo lembra ainda que todos os procedimentos com os produtos da marca “não são cirúrgicos, apresentam resultados imediatos e durabilidade satisfatória, além de segurança respaldada por ciência, que é nossa base”.