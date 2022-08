Você sabe qual a melhor roupa fitness para o seu corpo?

Diretora de criação da Água Azul, Rayssa Thebaldi, dá dicas para estar estilosa na academia

A prática de esporte, cada vez mais dentro de nossas rotinas, é sempre uma ótima opção para manter a saúde e o corpo em dia. Você sabia que você pode manter o corpo sarado e ainda ficar estilosa e se sentir confortável? Sim, isso é possível e foi pensando nessa questão que a marca de roupas e acessórios fitness Água Azul se empenha para trazer o melhor para todos os tipos de corpos.

A diretora de criação da marca, Rayssa Thebaldi, ressalta que a moda esportiva precisa ser funcional sem deixar o estilo de lado, permitindo que o corpo se movimente livremente. Ela complementa que antes de comprar uma peça fitness, é importante ter alguns pontos em mente.

Detalhes e desenho do tecido

As leggings com desenhos de formas geométricas como linhas que envolvem as pernas, por exemplo, podem criar um volume indesejado. Quanto mais contraste tiver, mais volume terá nas coxas. Observe a sua silhueta e veja onde pode adicionar um volume ou verifique qual a parte do corpo você deseja tirar o foco.

Tipos de estampas e cores

As estampas sempre criam volume mas não significa que não se deva usá-las, opte por tons com menos contrastes que deixaram a sua silhueta mais estilosa. Tenha atenção com as áreas desgastadas por causa do volume, dê preferência para que a parte mais clara esteja localizada na parte inferior da legging, dessa forma você compensa a área do quadril.

Evite a mudança de cor na área da cintura para evitar de dividir a silhueta e as pernas parecerão menos estilizadas.

Tenha atenção à cintura da calça

É importante estar atenta a alguns detalhes básicos: as calças de cintura altas são indicadas para as mulheres com um volume no abdômen ou para as que querem alongar visualmente a parte inferior do corpo. A dica é que o umbigo fique coberto.

Cuidado com o comprimento das leggings

Até o tornozelo é o comprimento que geralmente favorece todos os corpos, deixando as pernas mais alongadas e bonitas. Já o curto, acima do joelho é indicado para as pernas mais finas, se as coxas forem muito grossas e mais adequado usar outro tipo de calça. A calça acima das coxas é a menos recomendada, pois não ajusta a silhueta e as coxas ficam em destaque, se as coxas forem ressaltadas, não use.

Top

Sempre escolha um top que dê suporte, utilize os tops com alto suporte para esportes de muito impacto. Para os esportes leves, pode optar pelos tops mais macios.

Para mulheres que possuem costas largas é indicado que use top ou camisa com alças largas e sem crossovers. Já para aquelas que são mais largas no quadril, escolha os tops com decote halter ou com formas triangulares.

