Você precisa conhecer ‘França e o Labirinto’, nova áudiossérie de ficção original Spotify, com Selton Mello

Produzida em parceria com o grupo Jovem Nerd, áudiossérie é a maior produção brasileira de ficção do Spotify até o momento



O Spotify acaba de anunciar a sua próxima áudiossérie de ficção com estreia prevista para 2023. Produzida em parceria com o grupo Jovem Nerd, uma das maiores plataformas multimídia sobre cultura pop no Brasil, a áudiossérie Original Spotify França e o Labirinto será protagonizada por Selton Mello e contará com o recurso de áudio binaural.

Alexandre Ottoni, Selton Mello e Deive Pazos – Crédito: Diego Padilha



“É [tudo] muito novo para mim, mas também é um retorno para a dublagem. Sempre gostei de trabalhar com a voz, mas desse jeito é a primeira vez. Todo o trabalho sonoro é muito diferente. A equipe toda é incrível. Gravei as vozes e estou curioso para ver, na verdade ouvir o resultado. Foi uma honra”, comenta Selton Mello.

Maior produção brasileira de ficção do Spotify até o momento, França e o Labirinto utilizará o recurso de tecnologia chamado áudio binaural, em que o som é localizado e cerca quem está ouvindo, permitindo que o ouvinte acompanhe a história sob a mesma perspectiva do personagem principal e tenha uma experiência mais imersiva com o áudio 3D.

Selton Mello e os diretores do podcast, Deive Pazos e Alexandre Otoni



“A ideia de usar a tecnologia binaural é central para a experiência do podcast. Você está cercado pelos sons do ambiente de Nelson França, isso te coloca na pele dele. A história se passa no entorno dele, não tem flashback, nada acontece em um ambiente em que ele não esteja. Essa é a mais imersiva experiência em áudio para contar uma história”, afirma Deive Pazos, um dos sócios do Jovem Nerd.

A áudiossérie Original Spotify França e o Labirinto retrata um momento da vida de Nelson França (Selton Mello), um detetive particular cego, que precisará retomar a investigação de um caso que já estava fechado. Junto de seu fiel escudeiro, o cão Bonaparte, viverão grandes emoções em um suspense digno de maratonar do começo ao fim.

Selton viverá o personagem Nelson França, um detetive particular cego, que precisará retomar a investigação de um caso que já estava fechado



França e o Labirinto é um podcast Original Spotify produzido em parceria com Jovem Nerd, com direção de Alexandre Ottoni e Deive Pazos, roteiro de Leonel Caldela e Fabio Yabu e tem estreia prevista para 2023, grátis, só no Spotify.