Você dorme mal? Dr. Marcio Velasques cita os efeitos em longo prazo da privação de sono

“A privação do sono faz com que certas substâncias relacionadas ao bem-estar deixem de ser produzidas”, disse o médico

Você sabia que noites mal dormidas interferem, diretamente, no seu corpo como um todo? Excesso de trabalho, estresse, insônia, acúmulo de tarefas e distúrbios do sono são alguns dos vilões mais comuns que afetam o bom descanso.

Pensando nisso, o Dr. Marcio Velasques, especialista em medicina preventiva e conhecido por facilitar o processo de emagrecimento com mais performance e saúde, destacou quatro malefícios de um período de relaxamento não reparador.

Dr. Marcio Velasques, especialista em medicina preventiva

O primeiro deles é o aumento da chance de um acidente, conforme elencou: “Com apenas uma hora a menos de sono, já é possível sentir os resultados do cansaço no dia seguinte e as dificuldades de concentração, levando a pequenos erros nas obrigações, esquecimento de palavras e ações até de desconcentração no trânsito”.

O segundo tem a ver com o sistema imunológico. “Alguns trabalhos mostram, por exemplo, que quem está privado de sono produz menos anticorpos ao tomar uma vacina do que quem dormiu bem”, afirmou.

Segundo o médico, as noites mal dormidas também afetam a autoestima

Já o terceiro diz respeito aos problemas de memória. “Normalmente, os efeitos maiores da obesidade são notados após longos momentos sem adormecer, mas, mesmo depois de uma noite com poucas horas de sono, já se percebem algumas alterações no apetite, como a maior vontade de consumir açúcar”, pontuou Velasques.

Por fim, o quarto ensinamento está ligado à autoestima. “Alguns estudos têm mostrado que pessoas que dormem menos são consideradas mais sonolentas, menos atrativas e com aparência não saudável. E a culpa não é somente das olheiras. Há também o fator hormonal”, exemplificou o profissional.